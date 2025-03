Duan she li, la filosofía que usan los jóvenes chinos para "desintoxicarse" del estrés y mantener su mente tranquila

La cultura china tiene mucho que enseñarnos y no sólo por su idioma, música, sus celebraciones o rituales que nos hacen sentir atraídos hacia China, sino también por sus formas de ver y entender la vida que nos pueden ser de mucha utilidad. Un claro ejemplo es el "duan she li" o "duansheli", una filosofía con la que principalmente los jóvenes se han encargado de "desintoxicarse" de todo aquello que les resulta negativo.

Esta filosofía también es una forma de actuar, ya que nos invita al desapego total hacia aquellas acciones, actitudes, lugares e incluso personas que nos despiertan estrés y ansiedad, es decir, que cuando ponemos en práctica el duan she li logramos mantener nuestra mente tranquila y en paz. Sin embargo, es importante reconocer que puede tratarse de algo difícil de hacer, especialmente si eres de las personas a las que les cuesta decir no o si no puedes romper lazos de forma tan fácil.

Fue la Escuela de Chino Bai quien habló de este método con el que podemos cuidar nuestra salud mental y que nos invita a limpiar nuestros alrededores llenos de una energía tóxica y que nos estresa, por una que nos alivia y nos causa felicidad. Esta filosofía, explican es una expresión china que los jóvenes de China usan todo el tiempo y que se traduce al español como "desapego total", "separarse" o "dejar ir".

La pronunciación es duàn shê lí y que en países como México podemos entenderla como aquel momento de la vida en el que por voluntad propia hacemos una limpieza, pero más allá de lo material, se habla de lo espiritual y emocional. De tal forma que nos deshacemos o mejor dicho, desapegamos, de aquello que ya no nos suma y además nos lastima al generarnos estrés, ansiedad o cualquier emoción negativa.

Te enseñamos a relajarte. (Foto: Designer Microsoft)

"Cuando decides hacer limpieza de armario, eliminar contactos tóxicos y soltar el pasado. Es como el Marie Kondo level extremo: si no te da alegría, adiós, next", especifica la Escuela de Chino Bai con base en Madrid, España.

¿Qué significa duansheli?, según el Feng Shui

El duansheli no es nada nuevo que los jóvenes chinos hayan inventado, pues también se le reconoce desde el Feng Shui, que es una de las antiguas filosofías chinas; sin embargo, los expertos aclaran que su origen no está en esta nación, sino en Japón gracias al autor Shan Tian Ying Zi, quien la impulsó como una forma de encontrarnos y comprendernos a nosotros mismos, esto a partir de revisar qué necesitamos y que no de nuestros bienes materiales, aunque en pleno 2025 no sólo va con lo material, sino también con las personas.

En ambos casos, la idea es mejorar nuestro bienestar material, físico y mental; de ahí que se usen por separado las palabras "duan", "she" y "li", que si bien juntas representan ese desapego o la invitación a separarnos de lo tóxico, por separado tienen significados todavía más profundos y que conectan con el Feng Shui en la idea de "dejar ir" o "soltar". ¡Así que limpia tus energías y desintoxícate!

De acuerdo con el sitio FengShui Australia, los significados de estas tres palabras por separado son:

Duan : Dejar en el olvido el adquirir cosas que son innecesarias en nuestras vidas.

: Dejar en el olvido el adquirir cosas que son innecesarias en nuestras vidas. She : Es la invitación a desprendernos de todos los objetos inútiles y si bien se habla de lo material dentro de casa, también se aplica para situaciones o personas que alteran nuestra paz.

: Es la invitación a desprendernos de todos los objetos inútiles y si bien se habla de lo material dentro de casa, también se aplica para situaciones o personas que alteran nuestra paz. Li: Es desechar, tirar o dejar ir lo que ya no necesitamos en nuestra vida.

¿Cómo relajarse? Conoce el método chino para desestresarse

Si después de conocer la técnica china "duansheli" quieres conocer cómo logran los asiáticos relajarse y alejarse de todas las problemáticas o situaciones que les causan estrés, también tienes que conocer el método de "tang ping", que se pronuncia como "tâng píng" y que habal de la actitud que tienen las personas cuando no quieren presionarse de más por alguna tarea.

Según explica la Escuela de Chino Bai de Madrid, esta técnica se puede aplicar en el trabajo, la escuela, la temporada de exámenes o cuando lo que se busca es alejarse del estrés; su traducción al español es algo así como "tumbarse plano", o bien, no hacer nada para tener un momento de relajación.