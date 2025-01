Esta es la rutina de skincare aprobada por Zendaya para tener una piel saludable y radiante

Zendaya es una de las celebridades más destacadas de la industria del entretenimiento, pues a lo largo de su carrera, ha sido admirada no solo por su talento actoral y su estilo inconfundible en las alfombras rojas, sino también por su aspecto natural y saludable. A los 28 años, la actriz sigue siendo una de las figuras más deslumbrantes de Hollywood, y algo que constantemente resalta es la salud de su piel.

Mientras que otros detalles como sus llamativos atuendos de lujo en eventos de alto perfil suelen robarse las miradas, su cutis impecable siempre es admirado por sus seguidores, quienes a menudo se sienten fascinados por su apariencia juvenil y fresca, pidiéndole a la estrella que reve cuáles son sus secretos para tener una piel saludable.

Es así como Zendaya explicó en entrevistas que a lo largo de su vida probó diferentes productos y experimentó con diversas marcas, por lo que uno de sus distintivos es la sencillez de su régimen de cuidado de la piel. La actriz detalló para varios medios internacionales algunos de sus secretos para mantener su piel radiante, y lo cierto es que su rutina es mucho más accesible de lo que muchos imaginan, pues la estrella no suele recurrir a procedimientos costosos o complejos tratamientos de belleza, apostando por un enfoque simple y eficaz.

La rutina que hace Zendaya cada mañana

Cada mañana, Zendaya comienza su día con un lavado facial que prepara su piel para el resto de los productos de cuidado. En varias entrevistas, ha mencionado que uno de sus favoritos es el limpiador de Lancôme, que describe como suave pero efectivo, pues este producto no solo deja la piel libre de impurezas, sino que también la deja con una sensación de frescura y suavidad. Después de limpiarse la cara, Zendaya aplica un tónico facial, especialmente diseñado para piel mixta, lo que ayuda a equilibrar el pH de su rostro y de acuerdo con expertas, este paso es fundamental para evitar la acumulación de brillo durante el día, lo que se traduce en un cutis radiante y equilibrado.

Antes de los eventos, sin embargo, Zendaya tiene algunos trucos de belleza que la preparan para estar impecable frente a las cámaras.

Fotografía: Instagram/@zendaya

La hidratación es otra de las claves del régimen de Zendaya, pues como parte esencial de su rutina la actriz nunca pasa por alto una buena crema facial, y siempre asegura la protección solar con un protector solar de amplio espectro y SPF 50. El protector solar es un paso crucial, especialmente para las personas que pasan mucho tiempo bajo el sol o al aire libre; Zendaya también incluye un bálsamo labial, un toque final que ayuda a mantener sus labios suaves y saludables a lo largo del día.

Zendaya habla de su rutina nocturna

Por la noche, después de un largo día de trabajo, Zendaya sigue un proceso meticuloso para asegurarse de que su piel esté completamente limpia. En una entrevista con Vogue México, la actriz confesó que nunca se acuesta sin haberse desmaquillado completamente y este paso es vital para evitar que cualquier residuo de maquillaje obstruya los poros. Para ello, usa un desmaquillante eficaz y, en caso de que aún queden restos, recurre a agua micelar para limpiar en profundidad.

Después de limpiar su rostro, Zendaya aplica una crema hidratante para nutrir su piel y darle la regeneración que necesita mientras duerme. Además, la actriz usa una crema específica para el contorno de los ojos, lo que le ayuda a reducir la apariencia de bolsas y ojeras; según dermatólogas expertas, este paso no solo combate los signos de fatiga, sino que le proporciona una mirada más fresca al despertar, algo que es esencial para quienes mantienen un ritmo tan agitado como el suyo.

A medida que comparte estos consejos con sus seguidores, la actriz demuestra que la belleza natural es accesible para todos, sin importar la edad o el tipo de piel.

Fotografía: Instagram/@zendaya

Consejo de Zendaya: no abusar del maquillaje

Si bien Zendaya ha trabajado con algunos de los maquilladores más renombrados del mundo, la actriz no es una persona que recurra al maquillaje constantemente ya que en una entrevista la actriz admitió que se siente orgullosa de su piel y no tiene ningún problema en mostrarse sin maquillaje. La estrella reveló que no usa cosméticos para cubrir imperfecciones o por falta de confianza, sino que disfruta del proceso como una forma divertida de expresión artística.

A pesar de su rutina constante, Zendaya también ha señalado que es importante cambiar de productos y experimentar con nuevos tratamientos para mantener su piel en su mejor estado. En una conversación con British Vogue, la actriz explicó que cree que el cuidado de la piel debe ser dinámico, y que su piel responde mejor cuando deja de usar los mismos productos por un tiempo; esta variabilidad resulta fundamental para evitar que la piel se acostumbre a un solo tratamiento, lo que podría hacer que los resultados se vuelvan menos efectivos con el tiempo.

No obstante, Zendaya también es honesta acerca de las dificultades que enfrenta, pues como cualquier otra persona, la actriz tiene brotes de acné que suelen aparecer mensualmente, lo que puede afectar su piel a pesar de su meticuloso régimen de cuidado. A pesar de estos inconvenientes, Zendaya mantiene una actitud positiva hacia su piel, compartiendo con sus seguidores que los problemas de piel son comunes y que no deben avergonzar a nadie. Sin duda, la clave de su éxito radica en su enfoque sencillo y en su dedicación a cuidar su piel de manera constante, sin sobrecargarla con tratamientos innecesarios.

Fotografía: Instagram/@zendaya

La rutina de Zendaya es un claro ejemplo de que la belleza no siempre requiere productos costosos o procedimientos complejos, pues con una combinación de productos adecuados, hidratación constante, y sobre todo, una actitud positiva hacia su piel, la actriz logra mantener una piel saludable y radiante.

Sigue leyendo:

Maquillista de Carolina Herrera revela los 5 básicos para llevar en tu bolsa y lograr un look completo

3 consejos de Javi Derma, el famoso dermatólogo de las estrellas que ayudan en la rutina del cuidado de la piel