Los 3 maquillajes más espeluznantes que puedes llevar en las fiestas de Halloween

La temporada de fiestas con motivo de Halloween está a nada de iniciar y si bien es cierto que la gran festividad es el próximo 31 de octubre, a lo largo del mes se realizan todo tipo de eventos en los que los disfraces son indispensables para causar terror y por qué no, para presumir las mejores tendencias recordando a icónicos personajes animados que miedo no dan; sin embargo, sabemos que muchas personas prefieren looks más casuales y dejar todo en manos de los maquillajes más impactantes, como los delineados más terroríficos de los que ya te hemos contado.

Por supuesto, no toda la atención se debe de centrar en la mirada, en especial cuando se busca que los maquillajes sean la gran sensación sin tener que recurrir a un disfraz como tal y en su lugar optar por prendas básicas del guardarropa con las cuales lograr la imagen perfecta. Así que si las invitaciones a fiestas de Halloween ya comenzaron a llegar a ti y no sabes cómo sorprender a todos, estas ideas te salvarán de un apuro.

Una de las mejores partes de llevar algunas de estas ideas es que son muy fáciles y rápidas de realizar, además que todo lo que se necesita está en el neceser y, de lo contrario, como es el caso de la sangre falsa, siempre se puede encontrar a precios muy accesibles y encontrarla durante esta temporada no te supondrá un problema.

El maquillaje más sangriento al estilo Carrie

La idea más fácil de realizar. (Foto: Pinterest Yeye)

Uno de los disfraces que nunca falta en esta temporada es el de Carrie, en especial si hablamos de aquel momento insuperable en el que está bañada en sangre y sale su lado más terrorífico. La mejor parte es que para llevarlo en las próximas fiestas, siempre se puede llevar un vestido lencero de seda como los que están de moda este otoño, el cabello suelto y con unas ondas suaves; mientras que como toque final será necesaria la sangre.

Nuestra recomendación es aplicar tu maquillaje como sueles hacerlo con base, sombras, máscara para pestañas y tras tener el resultado final bastará con tomar un poco de labial rojo líquido y con ayuda de un pincel comenzar a dibujar un goteo que inicia desde la frente y se extiende hasta el cuello. Aunque una de las formas más rápidas y efectivas con la que además se tendrá una caída más natural es buscar sangre falsa y derramarla sobre el rostro e incluso en la ropa.

Conviértete en el payaso más espeluznante

Para quienes buscan algo más elaborado. (Foto: Pinterest Clotee)

Asimismo, el payaso más temido a nivel mundial, Eso (It), nunca puede faltar en Halloween, pero una forma más original para impactar a todos es olvidarse de las mascaras y en su lugar apostar por un maquillaje que recree la forma característica del rostro de este personaje en el que destaca un color blanco y una sonrisa roja que se extiende hasta por arriba de las cejas, ¿te animas?

Para no perder el estilo recoge tu cabello, así también lograrás que el maquillaje tenga un mayor protagonismo. Lo primero que tienes que hacer es aplicar tu base con normalidad y dejarla más clara que el tono de tu piel, o bien, aplicar una capa blanca para lograr la imagen perfecta del payaso. Después, centra tu atención en los ojos con un delineado rojo flotante y extiende el color hasta los lagrimales y la mitad de la nariz.

Finalmente pinta tus labios con un tono rojo mate y crea un efecto de sombras con color negro; una vez listas, toma el lápiz labial y comienza a trazar una sonrisa pasando por las mejillas, llegando a los ojos y culminando por arriba de las cejas, siempre procurando que las puntas queden triangulares.

El arlequín más terrorífico y llamativo

Aprende a crear ese efecto neón. (Foto: Pinterest Martina Catalán)

Por último, los maquillajes de arlequín son los más solicitados durante esta temporada y se pueden llevar de muchas maneras, especialmente aquellas que les den un toque espectacular y que se salgan de las tendencias comunes con las que incluso se puede llegar a lograr una imagen tierna. Lo importante es recuperar las formas tradicionales como el énfasis en los triángulos que adornan los ojos y en la sonrisa.

Una buena forma de hacerlo es apostando por el color negro y creando un efecto neón ya sea con un delineador que ya cuente con ese brillo, o bien, con sombras de ojos. El truco para lograrlo es aplicar el color deseado, en este caso el rosa, para enmarcar los labios y ojos, mientras que como toque final con un lápiz blanco sólo se debe seguir el mismo trazo procurando que hacia ambos lados de la línea sobresalga el color.

