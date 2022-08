Mechas de hilos dorados, el efecto de color que será moda este Otoño 2022

Las tendencias de otoño para el cabello ya están aquí y si los tonos más oscuros como el castaño chocolate de Vanessa Claudio han causado sensación, ahora los rubios llegaron para demostrar que no están listos para desaparecer, pero para la temporada no se deberán llevar en un tono uniforme ni en toda la melena, sino con el efecto de color conocido como mechas de hilos dorados que ya es viral en redes sociales.

De manos de los estilistas salió esta nueva técnica de aplicar varios tonos de rubio en la melena para lograr los hilos dorados que comienzan a causar sensación, pero que desde hace semanas en Australia ya se conoce como "ribbon blonde". Por su puesto, su popularidad no es fortuita, pues se trata de una tendencia ideal para ir en sintonía con el otoño al mismo tiempo en que se renueva la imagen y el estilo del cabello. Así que si antes de la llegada del otoño quieres cambiar tu look sin recurrir a los tintes oscuros, este efecto de color es la idea perfecta.

Se deban aplicar los tonos de rubio más brillantes con los más oscuros. (Foto: Pexels Wattpad)

¿Cómo se logran los hilos dorados y cómo sé si me favorecen?

Algo que debes tener en cuenta a la hora de apostar por este estilo de cabello es que es ideal para todos los tipos de pelo, desde los delgados hasta los gruesos, pasando por poca o mucha cabellera y llegando hasta los lacios y rizos, así que le favorece a todo el mundo. Por si fuera poco, se trata de un estilo muy juvenil con el cual lucir a la moda, pero que también pueden usar las mujeres maduras para quitarse unos años de más gracias a su efecto rejuvenecedor y ni hablar del efecto que se combina a la perfección para ocultar las canas.

Para lograr este estilo en el cabello los estilistas deben realizar un tipo balayage al tomar mechones de cabello muy delgados y dividirlos según la aplicación de tonos rubios que se quiera lograr, pero siempre respetando que unos queden más claros que otros para lograr el difuminado perfecto. Por otro lado, deben cuidar que la parte interna de la cabellera no se vea afectada, es decir, que quede del tono natural para lograr esa profundidad en el pelo.

Uno de los secretos de los expertos para que estos hilos dorados destaquen en la melena es aplicar los rubios más brillantes y dejar los cenizos para los mechones más oscuros, así también se logrará un efecto de iluminación. Asimismo, se puede jugar con ellos, de tal forma que toquen las raíces o que se apliquen de medias a puntas para unas mechas con efecto rejuvenecedor al ayudar a iluminar el rostro.

Ideal para aplicar de medias a puntas. (Foto: Pexels Viva Glam)

Mientras que para el mantenimiento, no tendrás que pasarte cada 15 días por el salón de belleza, pues bastará con un retoque de color cada mes y medio o dos meses, sobre todo si tus raíces quedaron intactas. A pesar de ello, nuestra recomendación es aplicar el champú morado para evitar que el rubio brillante se vaya, así como prevenir esos indeseables destellos amarillos que quedan tras decolorar el pelo.

Este efecto de hilos dorados en diferentes secciones de la melena y en varios tonos es ideal para renovarse el estilo y cambiar la forma de la melena, en especial para quienes tienen el cabello delgado o muy poco, ya que el efecto de color ayuda a crear dimensión y profundidad jugando con la idea de tener mucho volumen.

Y se ajusta al tono natural de tu cabello. (Foto: Pexels Viva Glam)

Como te hemos contado en otras ocasiones, no hay reglas para usar los tonos rubios, pues aunque se cree que sólo son para aquellas personas con una piel muy clara, lo cierto es que hay que dar con el tono ideal según el tipo de piel, pues tanto en aquellas frías como en las cálidas, una mala elección puede hacer que luzcan pálidas; mientras que de dar con el tono correcto se puede conseguir resaltar el tono de la piel y así también destacar los mejores rasgos faciales.

Además, estos hilos dorados en la melena se lleva en varios tonos de rubios y para ello no hay que sacrificar el cabello ante la decoloración, sino buscar los tonos más oscuros de rubio, así como los cenizos, para conseguir el degradado perfecto en el cual el efecto de color luzca como debe. Así que no tengas miedo de experimentar y renueva tu look para recibir el otoño luciendo a la moda y con la tendencia más favorecedora del año.

