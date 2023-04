Loreto Peralta confirma que los vestidos lenceros son el look ideal para la playa

La primavera ya está aquí y con ella una nueva tendencia a la vista con los vestidos lenceros que decenas de celebridades e influencers han comenzado a llevar a todos lados, y es que si algo podemos afirmar es que son ideales para toda ocasión como un día casual, en una cita o cena romántica, en una fiesta o incluso para lucir icónica en un evento y ni hablar de lo mucho que resaltan en la playa si se eligen tonos brillantes. Aunque esta prenda lleva bastante tiempo siendo considerada como un básico del clóset, ahora regresó como el "must have" para lucir icónica y glamurosa sin importar la ocasión y así lo demostró recientemente Loreto Peralta.

En más de una ocasión la bella actriz ha sorprendido con las lecciones de moda más glamurosas y que todas las mujeres jóvenes quieren imitar por lo icónicas que resultan, ya que sólo ella sabe cómo crear una imagen en la que se logra el balance ideal entre lo elegante, femenino, moderno, a la moda y por supuesto, que haga el match perfecto con cada temporada. Y si de los vestidos lenceros se trata, también se consigue una imagen fresca y playera.

La actriz presumió las tendencias para seguir en esta temporada. (Foto: IG @loretoperalta)

Los vestidos lenceros, la prenda ideal para destinos tropicales

A través de su cuenta oficial de Instagram, Loreto Peralta dio una de sus ya conocidas cátedras de moda con la que se dejó ver más bonita y fashionista que nunca, pues para la ocasión presumió varias de las tendencias del momento y que van desde su cabello rubio y largo, pasando por su maquillaje muy natural y discreto, hasta llegar al look con el que se coronó como la mejor vestida. Y es que para esta ocasión lució un bonito vestido en color favorito del momento, el azul, pero en un tono eléctrico para robarse todas las miradas.

Algo que llama la atención de este color azul eléctrico es que es ideal para conseguir la imagen tropical que amerita una visita a la playa, además que contrasta con los colores vivos que hay en estos destinos como son las palmeras o la arena. Por si todo esto fuera poco, se trata de un color que es magnífico para todo el mundo y que en muchos casos es la apuesta ideal para resaltar un bronceado uniforme que sólo se consigue durante la temporada vacacional.

¿Le robarías el look a la actriz?(Foto: IG @loretoperalta)

En cuanto al diseño destaca el corte clásico entallado en el torso y acompañado de un escote francés con tirantes delgados para dar el toque de elegancia que tanto caracteriza a esta prenda, por supuesto, un detalle que no puede ser ignorado es que el color no sólo resulta brillante por sí mismo, sino por lo satinado de la tela que le da un toque extra de brillo para atraer todas las miradas. Aunque esta no es la primera vez que Loreto Peralta presume un look con vestidos lenceros, en esta ocasión sacó su lado más juvenil y relajado.

De acuerdo con la actriz de "Todas las pecas del mundo", lo ideal para esta temporada es olvidarse de estas prendas con su escote holgado y en su lugar llevar uno más ajustado con el cual lucir más chic, pero también más juvenil y esto último se consigue con una falda en corte "A" y holgada para mantener ese estilo tropical y fresco. Claro que al tratarse de un outfit ideal para derrochar estilo en la playa hay otros detalles que no se pueden olvidar como dejar ver también un escote discreto en la espalda.

Un vestido como este puede resultar muy elegante, pero no pierde el lado juvenil. (Foto: IG @loretoperalta)

Aunque en esta ocasión la famosa de 18 años no nos dejó ver su look completo, un par de sandalias de plataforma, pulseras al tobillo o de cintas son perfectas para elevar aún más este vestido lencero; mientras que unas planas son ideales para una imagen más relajada. Finalmente, en el resto de su cátedra de estilo, Loreto Peralta también llegó a demostrar que menos siempre es más y que esto aplica hasta en los pequeños detalles, por lo que no dudó en completar su outfit con:

Un maquillaje muy discreto y natural para imitar el efecto acalorado en el rostro

Joyas muy discretas como una pulsera de oro

Lucir la melena suelta y con un rubio icónico para conquistar la primavera

El cabello rubio es una de las tendencias preferidas del momento. (Foto: IG @loretoperalta)

