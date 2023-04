Mar de Regil: vístete como ella con un ajustado vestido de escote por menos de 200 pesos

La "it girl" del momento es Mar de Regil, quien en más de una ocasión ha demostrado que una de sus mayores pasiones es la moda y no sólo al estudiarla en su carrera universitaria, sino también a la hora de hacerla suya con cada look y la mejor parte es que no se ha "casado" con un sólo estilo, sino que por el contrario en cada ocasión sorprende con una imagen diferente que va del street style a una más elegante o a una más juvenil. Aunque en las últimas semanas sus outfits en bikini se han convertido en la gran sensación por la temporada vacacional, ahora presumió que los escotes y las prendas ajustadas también dominarán la primavera.

Si bien las minifaldas denim para un look casual se han convertido en su sello personal, en las últimas horas Mar de Regil se lució con un cautivador look que es perfecto para salir de fiesta, disfrutar del calor o simplemente lucir glamurosa y que además destaca por ser muy accesible al sólo tener que gastar menos de 200 pesos. Se trata de un minivestido con el escote que será moda en los próximos meses y que además resulta muy favorecedor para la figura gracias a un corte ajustado. ¿Le robarías el estilo a la influencer?

Así impuso moda la influencer con un escote cut out

Desde su cuenta oficial de Instagram, la hija de Bárbara de Regil compartió una sesión de fotos en la que derrochó estilo con el look ideal para deslumbrar a todos y para ello eligió un ajustado minivestido negro que es ideal para resaltar las curvas de la figura y que gracias al corte también se consigue una imagen más juvenil. Por supuesto, esta cátedra de moda no sólo es ideal para una fiesta, sino también para verse relajada y fresca durante esta temporada de calor, ¡y sin gastar una fortuna!

Así causó sensación con un vestido de menos de 200 pesos. (Foto: IG @marderegil._)

Por otro lado, Mar de Regil también dejó ver que el escote cut out sigue siendo el favorito del momento y que es la apuesta perfecta para lucirse durante la temporada primavera-verano 2023 y para esta ocasión apostó por un escote halter acompañado de una abertura vertical justo en el centro del pecho; mientras que fiel a su estilo también presumió la forma ideal de dejar a la vista un abdomen de infarto.

Y es que quienes siguen de cerca a la influencer sabrán mejor que nadie que al igual que su mamá es una amante del ejercicio, cuyos resultados no duda en presumir en looks tan icónicos como este. El cut out que lució destaca también por una abertura más en la parte alta del abdomen para presumir lo marcado del cuerpo y a la vez crear un efecto curvilíneo en el cuerpo. Cabe destacar que al igual que en otras ocasiones, elevó su outfit con detalles que no pueden pasar inadvertidos como es el caso de las joyas.

Al elevar su outfit agregó collares de todos los largos y formas que le dieron un toque muy brillante a la imagen; sin embargo, no son los únicos a tomar en cuenta al lucirse en un minivestido como este, ya que el resto del look también es indispensable, por lo que un maquillaje en tendencia como el Vanilla Girl no puede faltar y no hablar de una manicura de impacto que en esta ocasión, Mar de Regil combinó con el precioso blanco aperlado en uñas cortas.

¿Seguirías su cátedra de moda? (Foto: IG @marderegil._)

El truco de la influencer y de muchas otras famosas como Gaby Ramírez para siempre lucir al último grito de la moda y sin tener que gastar una fortuna es el saber cuándo, dónde y cómo comprar, pues además de las tiendas de marcas conocidas, existen plazas en las que los diseños son muy accesibles. Por supuesto, también sitios en línea se han convertido en la apuesta perfecta para conseguir looks de impacto por prendas de menos de 200 pesos, entre ellas este vestido.

Prueba de lo anterior este este coqueto look de minivestido de Shein con el que Mar de Regil causó furor en redes sociales, pues con él demostró que menos de 200 pesos son suficientes para robarse todas las miradas, pues un diseño como este en el que domina el escote y el color de moda cuesta sólo 193 pesos. ¿Te animarías a lucir el estilo de una influencer?

