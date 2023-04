Mía Rubín tiene el bikini rojo con glitter que será tendencia esta temporada

La primavera ya tiene clara cuál será la tendencia que nadie se puede perder en los próximos meses por lo icónica y brillante que resulta para todo tipo de looks; se trata del glitter que según se ha visto se puede llevar desde las cejas para conseguir un maquillaje sorprendente hasta en la ropa y si es la de playa mucho mejor. Al pensar en los diseños que se ven por todos lados este detalle de brillos domina como ningún otro y la mejor parte es que incluso se puede lucir en un coqueto bikini con el que todo el mundo volteará a verte. ¿Le darías una oportunidad?

Aunque ideas para lucir un bikini con glitter hay muchas, uno de los mejores referente de moda es Mía Rubín, quien en el pasado ya se sumó a esta tendencia con un look total red con el que se coronó como toda una fashionista en Instagram. Por supuesto, fiel a su estilo mantuvo una imagen radiante y muy juvenil, además que el toque extra brillante ayuda a lograr un perfil muy chic y elegante con el cual cautivar a todos. Claro que esto solo es un poco de lo que estos detalles logran, pues también se resalta lo femenino y fresco que amerita la primavera.

Mía Rubín: así puedes conseguir el look playero sin demasiado esfuerzo

A pesar que esta tendencia de los trajes de baño con glitter tomó mucha fuerza para la temporada primavera-verano 2023, Mía Rubín ya la había lucido en abril del año pasado y el resultado fue muy icónico en especial por el color que eligió para la ocasión. De acuerdo con su lección de moda, lo ideal es elegir un rojo carmín, que es ideal para lucir una imagen empoderada, femenina y sensual; mientras que el tono por sí mismo ayuda a resaltar un bronceado y además combina con pieles frías y cálidas.

¿Te sumas a esta tendencia? (Foto: IG @miarubinlega)

En cuanto al diseño del bañador destacan dos piezas en las que también resalta la tendencia micro que se ha visto en una larga lista de celebridades y a la que la cantante también tenía que sumarse; sin embargo, no es lo único que destaca, pues a la vez mantiene un estilo clásico que le brinda elegancia y discreción a la imagen entera. Para la ocasión, la hija de Andrea Legarreta y Erik Rubín demostró que un top con el tradicional corte triangular es perfecto para lucirse durante la primavera y que además mantiene un escote muy discreto con el cual causar sensación.

Por supuesto, con esta prenda también dejó en claro que las cintas delgadas no pueden faltar en esta temporada y que sumado a lo micro del traje de baño permite conseguir un bronceado perfecto y uniforme. Mientras que para la parte inferior de su icónico bikini de glitter destaca un tiro bajo que es ideal para presumir un vientre plano y un abdomen de acero, mientras que los moños laterales ayudan a resaltar una cintura pequeña y a la vez lucirse con unas piernas kilométricas.

Más allá de los resultados que un bikini como el de Mía Rubín tiene en la figura también es importante mencionar que hay otros detalles que no se deben de perder de vista a la hora de presumir el glitter en la playa y es que al tratarse de un material tan brillante, es importante que se cuiden los accesorios y el resto del look para así lucir muy glamurosa y al último grito de la moda mientras se disfruta de la temporada vacacional.

La tendencia de los bañadores micro domina este 2023. (Foto: IG @miarubinlega)

En su lección de moda, Mía Rubín nos sorprendió con varios detalles que no pueden pasar por alto y que van desde una cabellera suelta y estilizada con con ondas suaves, además de un maquillaje muy natural con más atención en los labios y para ello se puede recurrir al icónico Vanilla Girl Makeup que ya es viral en la red, así como que no pueden hacer falta joyas como collares de perlas, cadenas y dijes, además de pulseras y anillos. Finalmente, para lograr el look más chic de la primavera, unas uñas que resalten son más que necesaria y algunas ideas son:

Una manicura francesa para que el color blanco contraste con el glitter del look

del look Unas uñas negras que combinan con todo

Una manicura con el color rojo carmín que ya es la sensación del momento

El rojo carmín logra el contraste perfecto con los paisajes playeros. (Foto: IG @miarubinlega)

