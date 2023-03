Mar de Regil enseña a lucir la minifalda de mezclilla que reinará esta primavera

La primavera está a punto de iniciar, pero las tendencias que dominarán la temporada llevan semanas acaparando toda nuestra atención gracias a los looks de las famosas. Entre la larga lista de ideas para causar sensación la mezclilla ha cobrado mucha relevancia, primero con las faldas largas que ya luce María León y ahora con una minifalda denim con la que Mar de Regil causó furor.

Y es que la bella influencer se ha convertido en todo un referente de belleza y moda juvenil, en especial si de la primavera 2023 se trata, pues tiene los looks perfectos para robarse todas las miradas. Algunos de ellos incluyen los microbikinis más bonitos y reveladores, pero también los outfits casuales con básicos del guardarropa, como es el caso de la clásica minifalda de mezclilla. ¿Te animas a seguir su cátedra de moda?

Mar de Regil sabe cómo lucir todo tipo de minifaldas. (Foto: IG @marderegil._)

El look definitivo con la prenda estrella de la temporada lo tiene Mar de Regil

A través de su cuenta oficial de Instagram, la bella hija de Bárbara de Regil compartió una icónica sesión de fotos con la que presumió por qué es considerada como la fashion icon del momento. La razón de ello es que dio una cátedra de moda que todas las mujeres de menos de 30 deberán seguir en los próximos meses y a continuación te contamos todo lo que hay que saber para lucir en tendencia y con un estilo juvenil e ideal para sumarse a la fiebre de los looks aesthetic.

De acuerdo con la tiktoker de 18 años, el truco para imponer moda durante los próximos meses está en usar las prendas que reinarán durante la temporada y una de ellas es la minifalda de mezclilla que comienza a verse por todos lados y que se opone al estilo más clásico y elegante con las prendas largas y por debajo de las rodillas que incluso Loreto Peralta ya presumió. Por si fuera poco, el diseño nos hace pensar automáticamente en esa imagen de colegiala que no ha dejado de acaparar todos los reflectores y que este 2023 además acompaña el regreso de "Rebelde".

Sin embargo, Mar de Regil nos ha dejado claro que las tablas son cosa del pasado y que para lucir a la moda con una minifalda de mezclilla hay que elegir un diseño sin detalles y entallado a la figura para resaltar las curvas del cuerpo. Para la ocasión, se decidió por un corte liso en el característico color azul de la mezclilla, mientras que para ese toque coqueto apostó por un tiro bajo, otra de las tendencias del momento y que es ideal para presumir un vientre plano y abdomen de acero, o bien, para dejar la tanga a la vista, un detalle que se ha convertido en el favorito de las famosas.

El regreso de Rebelde ha inspirado looks como estos. (Foto: IG @marderegil._)

En su cátedra de moda la it girl del momento también dejó a la vista todos los detalles para lograr el look perfecto con la prenda que reinará esta primavera y entre ellos destaca lucir el top curtain reveal que es indispensable en el look de las famosas y que todas han llevado antes de los 30. De acuerdo con la influencer, el color ideal es el negro y para acompañar el escote tan revelador en el torso basta con un broche brillante al centro; mientras que manga larga, pero con los hombros al descubierto le da ese toque muy chic a la imagen.

Por otro lado, un par de tenis blancos con detalles de colores son magníficos para robarse todas las miradas e imponer estilo además de lograr ese toque de juventud y comodidad que amerita un atuendo como este. Finalmente, un maquillaje muy sencillo y natural es ideal para lucir aún más bella, al igual que complementar con un semirecogido de trenzas con el que Mar de Regil se coronó como la más guapa.

¿Le robarías el look a Mar de Regil? (Foto: IG @marderegil._)

SIGUE LEYENDO

María Chacón: 2 micro bikinis con los que además de robar suspiros demuestra que es la líder de las tendencias de playa

No todos son rubios, Sofia Castro se suma a la tendencia del pelo castaño para primavera-verano 2023

Salma Hayek se suma a la tendencia de los vestidos con transparencias

Loreto Peralta se suma a la tendencia de los minivestidos negros para primavera