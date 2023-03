Paris Hilton se suma a la tendencia de los vestidos con transparencias en la boda de Lele Pons

La boda de Lele Pons con Guaynaa sigue dando mucho de qué hablar, pues además de una lista de invitados de lujo entre los que destacan Chayanne, Stive Aoki, Becky G y Natti Natasha por mencionar algunos de los nombres, los looks tanto de los recién casados como el resto de los invitados causaron sensación. Mientras la youtuber venezolana se lució como nunca con un precioso vestido de princesa, en la fiesta todo el mundo fue testigo del resto de tendencias que se verán este 2023 y quien acaparó mucha de la atención en redes sociales no solo fue la novia, sino también la socialité Paris Hilton.

Pues Paris Hilton presumió su cercana amistad con Lele Pons al convertirse en una de sus damas de honor y para la ocasión, al igual que el resto de las acompañantes de la novia, lució un vestido satinado en color menta del que hay mucho que destacar; sin embargo, no fue el único look con el que new mom sorprendió, pues ya para la recepción se sumó a la tendencia de los vestidos con transparencias. Cabe recordar que desde el otoño pasado las famosas han comenzado a apostar por este estilo que resulta muy favorecedor y crea el balance perfecto entre lo sensual y lo elegante, tal y como demostró Salma Hayek hace unos días.

Este fue el primer vestido con el que la modelo acompañó a Lele Pons. (Foto: IG @parishilton)

Una de las mejores partes de este estilo es que lo pueden lucir mujeres de todas las edades y en cualquier ocasión, pues así como en looks más informales es la dupla perfecta de un microbikini, al llevar los complementos adecuados es la apuesta más elegante para una boda. Además, de acuerdo con la empresaria, los tonos nude con pedrería incrustada ayuda a lucir muy glamurosa. ¿Te animarías a ser la invitada de la novia con un look como este?

FOTOS: Paris Hilton cautiva con el vestido que todas quieren

Luego de la ceremonia con la que Lele Pons y Guaynaa se convirtieron en matrimonio, las damas de honor cambiaron sus vestidos uniformados en tono menta para lucirse con los vestidos más elegantes, arriesgados e ideales pare presumir la figura con escotes de impacto. Pero fue Paris Hilton quien mayor sensación causó al pasar de un corte clásico con escote francés y falda larga con abertura lateral para adoptar las transparencias en la apuesta más chic del año.

Así sorprendió con su cambio de look. (Foto: IG @parishilton)

En su cátedra de moda, la también cantante demostró que lo sencillo y natural siempre será tendencia, pero para confirmarlo eligió un tono nude como el perfecto para la ocasión en un diseño de vestido con transparencias que reveló a detalle toda si figura. Se trata de un diseño entallado a la figura que deja ver la piel con un toque muy juvenil gracias logrado por una tela casi transparente y cristales incrustados.

Estos últimos le dan un toque muy glamuroso a la imagen entera gracias a que se encuentran en cada centímetro, pero sin caer en algo que luzca demasiado extravagante; en cambio, se aprecian los destellos tanto en los brazos, torso y piernas. Cabe resaltar que al sumarse a la tendencia de los vestidos con transparencias, eligió una renda de manga larga, entallado a la cintura y con una falda ligeramente holgada con la que causó sensación.

De cerca los brillos del vestido acaparaban toda la atención. (Foto: IG @parishilton)

Aunque la pedrería se robaba todas las miradas gracias a lo resplandeciente que lucía por debajo de las luces del lugar donde Paris Hilton celebró a Lele Pons, no fue lo único que llamó la atención y para acompañar las transparencias eligió un minishort de tiro alto y un top con corte deportivo que, aunque resaltaron su figura, también resultaron magníficos para presumir un estilo más elegante y menos revelador.

Finalmente, el look de Paris Hilton destacó por su ya conocida coleta alta para presumir una melena rubia XXL, además de un maquillaje muy elegante, natural y discreto para mantenerse en tendencia con el resto de su atuendo. Para ello las sompras y labios nude ayudaron como nunca; mientras que para lograr un efecto cautivador en la mirada, un delineado de cat eye alargó los ojos.

La socialité y Lele Pons bailando juntas. (Foto: IG @parishilton)

