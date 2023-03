Livia Brito: 3 microbikinis que confirman cuáles serán las tendencias de la primavera

¿Estás lista para unas merecidas vacaciones en la playa?, con la próxima llegada de la primavera este es un escenario que todas tienen en mente, pero más allá de disfrutar de días de descanso o de los días más calurosos, representa el pretexto perfecto para lucir como todas unas fashionistas y siguiendo las mejores tendencias de la temporada, como es el caso de los microbikinis. Y es que este tipo de trajes de baño se ha convertido en el preferido de las famosas, quienes han dado cátedras de cómo lucirlos, aunque nadie supera el estilo de Livia Brito.

Pues la bella actriz se ha convertido en uno de los mejores referentes de moda y estilo, especialmente si de looks deportivos se trata; sin embargo, en más de una ocasión nos ha demostrado que sin importar el lugar sabe cómo lucirse con los mejores outfits. En el caso de sus viajes a la playa, la famosa de 36 años también se ha robado todas las miradas gracias a microbikinis y otras tendencias con las que se corona como la más bella y que, por supuesto, reinarán durante la temporada primavera-verano 2023.

La mayor de las pruebas es que en el pasado Livia Brito se ha sumado a varios estilos que esta primavera son los favoritos de muchas celebridades de talla internacional y entre los que destacan diseños de bañadores con efecto metalizado, colores neón para resaltar un bronceado, el estilo boho con estampados tribales y kimonos, o bien, apostando por lo casual con un minivestido de red o lo más glamuroso y elegante usando el color negro como el gran potagonista.

Los kimonos largos y con transparencias son los favoritos del momento. (Foto: IG @liviabritopes)

Microbikinis metalizados

Una de las apuestas favoritas para disfrutar del mar y la alberca para los próximos meses son los microbikinis metalizados que han llevado famosas como las Kardashian-Jenner o Nadia Ferreira, tan solo por mencionar algunos nombres, pero que Livia Brito hizo suyos al lucir un diseño en un tono plateado que es perfecto para mujeres de todas las edades. Por si fuera poco, el brillo ayuda a acaparar todas las miradas y a la vez a resaltar un bronceado de infarto.

De acuerdo con su cátedra de moda, un tiro bajo en el bottom es magnífico para derrochar sensualidad y también para presumir un vientre plano y cintura pequeña; mientras que un top con el clásico corte deportivo y escote en "U" es ideal para mantener una imagen muy juvenil y a la moda.

No te olvides de accesorios como collares para lucir igual de icónica. (Foto: IG @liviabritopes)

Microbikinis negros

Tal y como te adelantábamos, el color negro es ideal para lucir glamurosa y elegante en la playa y de ahí que no resulte sorpresa que muchas famosas recurran a él para lucir a la moda y sensuales. Por supuesto, al llevar un diseño como este se consigue un look atemporal y antiedad, por lo que nadie tiene pretexto para no lucirlo en especial por un bikini de tiro bajo, pero que gracias al top y a un escote francés se logra esa imagen romántica y en tendencia.

Para un bañador como este se pueden agregar accesorios que van desde un pareo, hasta un kimono, pero en esta ocasión Livia Brito dejó el estilo clásico y sencillo a la vista, al ir descalza y con una gorra a juego para un look monocromático. De hecho, este último accesorio es ideal para salir de las tendencias que todo el mundo lleva que en la primavera de 2023 serán los sombreros de palma y los gorros pesqueros.

Así derrochó estilo la cubana. (Foto: IG @liviabritopes)

Microbikinis y vestidos de red

En una de sus últimas lecciones de estilo Livia Brito dejó en claro que los microbikinis blancos son las apuesta ideal para la primavera, pues se trata del color que nunca puede faltar durante la temporada y el que más se asocia con la pureza y transición de estaciones. Además, en más de una ocasión los ha lucido bajo este estilo, siempre apostando por diseños con los cuales resaltar su figura.

Y así como antes presumió un kimono largo, de encaje y con transparencias, para completar su look y lucir preciosa durante una caminata a la orilla del mar, en una segunda idea en la que resalta una imagen sensual y bastante coqueta, la actriz recuperó la fiebre por los minivestidos de red que dejan todo a la vista. ¿Y tú, cuáles microbikinis usarías en tus próximas vacaciones?

En esta segunda prenda se puede agregar un poco de color. (Foto: IG @liviabritopes)

