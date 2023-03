Loreto Peralta se suma a la tendencia de los minivestidos negros para primavera

La actriz Loreto Peralta volvió a dar cátedra de estilo al lucir un vestido negro que es perfecto para la primavera pues se trata de un vestido de hombros descubiertos con tirantes esta vez optó por llevar un color negro, que aunque pareciera que no va con las tendencias de primavera-verano 2023 deja claro que es un color que no pasa de moda y que un look total black siempre se verá bien y es que la joven se ha convertido en todo un ícono de moda a sus 18 años usando prendas que están de moda y que favorecen su estilo juvenil y fashion.

Peralta llevó un vestido largo ceñido al cuerpo con el que destacó su cabello rubio, que además es una de las tendencias que veremos esta temporada, pues se trata de un tono cálido que viene de maravilla para lucir radiante esta primavera. Además nos mostró que el negro es un clásico que se puede usar en cualquier época del año y aportar un toque de elegancia y glamour al look. Esta no es la primera vez que Loreto nos deja ver su gusto por la moda, ya que hace unos días la vimos portar el color rosa Barbie que marcará tendencia toda este 2023 y con que irradió belleza.

El negro no pasa de moda. Foto: Instagram

loretoperalta

Loreto Peralta se luce con un vestido negro

La actriz, de "No se aceptan devoluciones" hizo el match perfecto al publicar unas fotografías junto a una ventana con herrería que recordó la época dorada del cine de oro y optar por un sencillo vestido negro le dio in aire de diva y las imágenes resultaron muy aesthetic, ya que su ropa y el escenario se mezclaron a la perfección para tener unas fotos instagrameables. El look quedó completo con su cabello lacio que le aportó ese aire de sensualidad que la caracteriza.

Este vestido nos recuerda un modelo lencero que usó, pero esa ocasión lo hizo con un look total white, un clásico que tampoco pasa de moda, y es que de acuerdo con las casas de moda internacional, serán ese tipo de vestidos los que marcarán esta primavera-verano y serán los que más veremos en los próximos meses, también la modelo Nadia Ferreira ha optado por estas prendas que son cómodas, de telas ligeras y holgadas al cuerpo lo que da la frescura necesaria para lucir bella en épocas de calor.

Le dio un toque de sensualidad. Foto: Instagram

loretoperalta

La actriz nos mostró a través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de tres millones de seguidores, que sabe cómo utilizar esta tendencia de moda con diversas prendas, pues la vimos además con un bikini y un pareo en ese rosa Barbie que es el color que estará presente todo el año, así como utilizar un modelo azul eléctrico, pues también esos colores estarán de moda en cuanto a prendas para la playa se refiere.

Los bikinis en tonalidades brillantes estarán de moda esta primavera-verano. Foto: Instagram loretoperalta

