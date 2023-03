Sofía Castro presume el bikini de animal print que será tendencia esta primavera

Una de las "it girls" mexicanas más importantes del momento es Sofía Castro, quien se ha convertido en todo un referente de la moda y la belleza al imponer cambios de look que van desde el color de cabello con un castaño oscuro, hasta los outfits más icónicos en los que la elegancia y el glamur se convierten en los protagonistas. Es por ello que para muchas mujeres jóvenes, sus apuestas sean las más icónicas de cada temporada y a semanas antes de la llegada de la primavera no pueden hacer falta sus atuendos playeros.

Y es que en más de una ocasión ha demostrado que puede lucir preciosa hasta con básicos del guardarropa como un minishort o un top con escote, pero también se ha coronado como la famosa con los trajes de baño más bonitos y favorecedores para la figura. Prueba de ello es que Sofía Castro tiene desde un diseño de una sola pieza para marcar sus curvas, hasta un bikini para presumir un vientre plano y abdomen de acero y en ambos casos sabe qué colores o estampados elegir para demostrar que es toda una fashionista.

Róbale el estilo a la actriz. (Foto: IG @sofia_96castro)

Así que si ya tienes planeadas tus vacaciones a la playa con motivo de la llegada de la primavera, pero aún te falta elegir los trajes de baño con los que disfrutarás de los días de descanso, esta cátedra de moda de la hija de Angélica Rivera te será de mucha ayuda, pues demostró que un bikini de animal print siempre será perfecto para lucir como toda una diva. Por si fuera poco, también ha demostrado que se pueden agregar otras piezas para elevar el outfit playero como:

Minivestidos de transparencias y con estampado (también en animal print )

) Lentes de sol

Sandalias planas

Relojes

Collares

Desde el camastro, así impuso moda Sofía Castro

Por medio de su cuenta oficial de Instagram, la actriz de 26 años compartió una sesión de fotos posando desde el camastro para demostrar que tiene una de las figuras más envidiadas del momento, misma que ha estado sujeta a diversas críticas y acusaciones como operaciones. A pesar de ello, dejó en claro cómo derrochar estilo con un coqueto microbikini con estampado de cebra, recuperando los tonos blanco y negro que caracterizan a este animal, y con el que demostró que el animal print es una tendencia atemporal que hasta las más jovencitas pueden lucir.

Así impuso moda juvenil. (Foto: IG @sofia_96castro)

El bikini de Sofía Castro destaca por un top que recupera la forma clásica y tradicional en forma triangular y con tirantes delgados; mientras que la parte inferior es la que llama la atención por un estilo micro por un tiro bajo que resalta un vientre plano y abdomen marcado por el ejercicio. Asimismo, un corte como este es ideal para presumir una cintura pequeña, en especial cuando se juega con los detalles del bañador, pues un aspecto que no pasa por alto es que el top está acompañado por cintas cruzadas para adornar el abdomen y a la vez hacer que las miradas se dirijan a la minicintura.

Una de las razones por las que el animal print de cebra nunca pasa de moda, especialmente cuando se lleva en blanco y negro, es que ayuda a crear el balance perfecto entre lo casual y lo elegante, por lo que es posible robarse todas las miradas con una imagen bastante relajada y juvenil. Por supuesto, no puede pasar por alto que esta dupla de tonos es la preferida de la primavera, por lo que no puede faltar en ningún look de la temporada.

Finalmente y como adelantábamos, Sofía Castro se ha convertido en la "it girl" del momento y como tal conoce todos los trucos para elevar cualquier look, que si de la playa se trata los más relajados y frescos no pueden faltar, incluyendo los del listado anterior y una gorra que le da ese toque casual al atuendo. Cabe destacar que este último accesorio también ha comenzado a ganar mucha popularidad esta primavera.

¿Lucirías un bikini como el de Sofía Castro? (Foto: IG @sofia_96castro)

