Mar de Regil: así luce su exclusiva y lujosa colección de bikinis que serán moda esta primavera

Una de las "it girl" mexicanas más importantes del momento es sin duda Mar de Regil, quien se ha convertido en la favorita de muchas por un estilo muy juvenil y en el que dominan las tendencias del street style incluso a la hora de presumir un look en traje sastre. Por supuesto, la elegancia no es la única que sobresale en su imagen y en más de una ocasión nos ha demostrado que es una amante del clima caluroso, por lo que sus looks con faldas denim y bikinis acaparan todos los reflectores.

A semanas de la llegada de la primavera y de la próxima temporada vacacional, merece la pena recordar algunos de los looks playeros con los que Mar de Regil ha cautivado e impuesto moda, en especial por lucir los bikinis que son tendencia y que destacan por los diseños más coloridos, además de estampados que le dan un toque muy chic, famenino y glamuroso a la imagen entera. Y si en tu siguiente escapada a la playa quieres lucir icónica, te compartimos algunos de los estilos que no debes de descuidar y que la famosa de 18 años ya tiene en su colección.

Este es uno de los tantos looks con los que ha impuesto moda. (Foto: IG @marderegil._)

Pues más allá de los trajes de baño de dos piezas, sus complementos resultan indispensables para robarse todas las miradas y además lucir a la moda. El mejor ejemplo de lo anterior son los pareos que se han popularizado mucho en las últimas semanas, ya que ayudan a lucir un look más coqueto gracias a las transparencias de la prenda y además logran un juvenil que si se lleva un kimono; sin embargo, esto solo es una parte de lo que hay que saber, ya que también son necesarios otros accesorios como:

Joyas, incluyendo collares, anillos y pulseras

Las cadenas para la cintura

Gorros pesqueros

Sombreros de palma

Sandalias planas, de tacón y acolchadas

Los 5 microbikinis con los que la influencer presumió las tendencias de este 2023

Tal y como nos demostró recientemente la hija de Bárbara de Regil, los microbikinis son la tendencia más fuerte de esta primavera y para demostrarlo ha presumido su figura torneada por el ejercicio con diseños como el azul eléctrico para resaltar el bronceado de la piel, o bien, con un estampado floreado para lucir el lado más coqueto y femenino; sin embargo, en el pasado ha demostrado que los estilos a la hora de lucir un traje de baño son muchos y muy variados.

El animal print está de moda este 2023. (Foto: IG @marderegil._)

El rosa es ideal para sumarse al Barbiecore. (Foto: IG @marderegil._)

No se debe de olvidar que hay estilos atemporales como aquellos con estampados de animal print que, aunque son muy juveniles, los pueden lucir mujeres de todas las edades. En el caso de Mar de Regil y de su exclusiva y lujosa colección de bikinis destacan los de vaca y de leopardo con los colores característicos de estos dos animales y que ha llevado a sus viajes en la playa con tops strapless y bottoms de tiro bajo para dejar a la vista un abdomen de acero.

Pero también ha presumido una imagen que se suma a la tendencia por imitar los looks de Barbie poniendo el color rosa como el protagonista de sus looks, con tono que van desde el pastel hasta el fucsia. Asimismo, un estampado tropical le da el complemento primaveral que todas buscan en esta temporada y que sin duda no le podía faltar a la fashionista que paraliza la red.

Por otro lado, la también tiktoker ha demostrado que los bañadores de un solo tono no pueden faltar en su colección y entre algunos de los estilos con los que se corona como la mejor vestida de la playa son los morados o los tonos pastel como este diseño en color verde que al igual que un tono neón ayuda a resaltar el bronceado de la piel. Y algo que no puede pasar por alto es que así como los cortes clásicos y tradicionales causan sensación, los más juveniles, asimétricos o con cintas para ese toque chic que adorma el cuerpo también son parte indispensable para lucir perfecta.

Lúcete con trajes de baño en tonos pastel. (Foto: IG @marderegil._)

Los escotes no pueden faltar.(Foto: IG @marderegil._)

Finalmente, pero no menos importante, en la exclusiva y lujosa colección de bikinis de Mar de Regil también destacan los trajes de baño metalizados que son los favoritos de esta temporada y que ya han adoptado celebridades como el clan Kardashian-Jenner y Nadia Ferreira. Por su parte, la hija de Bárbara de Regil, eligió un diseño plateado que también es magnífico para imponer moda desde la playa y atraer todas las miradas.

Ahora que conoces más sobre las tendencias con las que la influencer ha acaparado toda la atención, además de cuáles son los diseños que no pueden faltar en la maleta de ninguna mujer durante los próximos meses, ¿cuáles de ellos usarías para presumir la figura?

¡Conquista la primavera al estilo de Mar de Regil! (Foto: IG @marderegil._)

