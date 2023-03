Mariana González presume su figura en minivestido rosa y se suma al estilo de Barbie

El estilo de Barbie sigue siendo uno de los favoritos de las famosas para lucir icónicas y que llevan sin importar la ocasión, pues tal y como te hemos contado, el color rosa neón es ideal para lucir en un microbikini y robarse todas las miradas, o bien, en un coqueto minivestido para resaltar una figura llena de curvas, tal y como nos demostró la guapa Mariana González Padilla este fin de semana. Por supuesto, también aprovechó para demostrar por qué es una de las fashionistas más importantes del momento y una de las tantas razones por las que enamoró a Vicente Fernández Jr.

Tan solo en una cena romántica con su prometido, la también conocida como "la Kim Kardashian mexicana" se lució como nunca al elegir un coqueto minivestido entallado con el que no sólo recuperó el estilo de Barbie y con el que de pasó presumió sus curvas, sino que también lució otras de las tendencias de esta primavera como un escote profundo con el que causó sensación. Por otro lado, también dejó en claro que el color que ya no puede faltar en ningún guardarropa es el rosa neón.

Frente al espejo, así presumió su belleza y figura perfecta

¿Le robarías el look a la prometida de Vicente Fernández Jr? (Foto: IG @marianagp01)

A través de sus historias de Instagram, la influencer compartió todos los detalles de su look que es perfecto para cualquier ocasión como una cena en la que se busca presumir el mejor estilo. Para la ocasión eligió un coqueto look total pink del que hay mucho de qué hablar, empezando por el color neón que ya por sí mismo ayuda a acaparar todas las miradas y a la vez no hay mejor distintivo para un atuendo de Barbie. Claro que esto sólo es una pequeña parte de lo que hay que saber.

Y es que la prenda destaca también por un corte entallado que es perfecto para resaltar cada una de las curvas de la figura, algo en lo que Mariana González es experta y confirma con cada nuevo outfit, incluso si se trata de un par de leggings y botas posando en medio de la nieve. Asimismo, el diseño destaca por una falda extra corta con la que las piernas se convierten en las grandes protagonistas gracias a un efecto alargador.

Por otro lado, hay un par de detalles con los que el look se convirtió en la apuesta perfecta e ideal para sumarse al estilo de Barbie. El primero de ellos es gracias a las mangas largas y cuello alto con el que la "Kim Kardashian mexicana" contrarrestó lo corto del minivestido; sin embargo, esto no fue motivo para despedirse de su estética muy sensual y cautivadora, pues la prenda también destaca por un escote cut out en la zona del busto que le da un toque muy coqueto a la imagen entera.

El escote con el que Mariana González causó furor. (Foto: IG @marianagp01)

Todo lo anterior en combinación ayudó a que la guapa influencer y fashionista luciera tanto el look perfecto para una cena, como los estilos magníficos para resaltar su figura llena de curvas sin descuidar el lado glamuroso que exige un color tan llamativo como este. Es por ello que una bolsa de mano y tacones nude resultaron magníficos para que el vestido siguiera como el gran protagonista.

Finalmente, en su cátedra de moda Mariana González eligió un maquillaje para resaltar su belleza y apostando por unos labios nude; mientras que para su melena rubia y XXL, apostó por llevarla suelta y con ondas marcadas para un peinado muy favorecedor y extra femenino. ¿Te atreverías a "robarle" un atendo como este a la diva de la moda?, recuerda que lució todas las tendencias que reinarán esta primavera, además que consiguió el balance ideal para lucir sensual y discreta.

No olvides que tacones nude ayudan a alargar las piernas. (Foto: IG @marianagp01)

SIGUE LEYENDO

Mar de Regil enseña a lucir la minifalda de mezclilla que reinará esta primavera

Kourtney Kardashian se suma a la tendencia de los microbikinis neón

Salma Hayek se suma a la tendencia de los vestidos con transparencias

Slim jeans: así se usarán con sandalias está primavera

3 vestidos de noche con los que María Alejandra Canónico Páez ha conquistado la red