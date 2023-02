Kim Kardashian impone tendencia con arriesgada minifalda de cinturones

¡Lo hizo de nuevo! Todas las miradas están puestas en Kim Kardashian, quien acaba de imponer una nueva tendencia con la que la moda tendrá una transformación importante para la temporada primavera-verano 2023 y todo gracias a una arriesgada minifalda hecha con cinturones que ya acaparó la atención de todo el mundo. La guapa empresaria se encuentra en Milán, Italia, a donde asistió a la Semana de la Moda con los mejores looks; sin embargo, el que presumió este martes es perfecto para mostrar una nueva imagen.

Y es que aunque todos estamos acostumbrados a ver a Kim Kardashian en una minifalda ajustada, de cuero, con incrustaciones de cristales o incluso con transparencias, ahora demostró que los cinturones pueden tener otro uso además de ayudarnos a marcar la cintura o ajustar una prenda grande. El truco para ello es tomar varios de ellos, siempre del mismo color, para conseguir la prenda estrella de la temporada y en redes no dejan de hablar sobre lo arriesgada que resulta, pero a la vez de resaltar lo original que es.

De frente y con un total look en beige, así impuso moda

A través de su cuenta oficial de Instagram, la también madre de cuatro, compartió una nueva sesión de fotos que rápidamente acaparó toda la atención porque se trata de una nueva tendencia impuesta desde una de las capitales de la moda. Por supuesto, para la ocasión se mantuvo fiel a su estilo con un look monocromático en color beige con top, falda y botas altas. ¿Le robarías un atuendo como este?

¡Los cinturones están de moda! (Foto: IG @kimkardashian)

Para la ocasión, la hermana de Kendall y Kylie Jenner eligió un atuendo de Dolce&Gabbana con el que demostró que los tonos neutros nunca pasarán de moda y que son ideales para imponer nuevas tendencias como ocurrió con esta minifalda conformada por nueve cinturones que permiten resaltar cada una de las curvas de la figura, además de marcar una cintura pequeña como la de la estrella de "The Kardashians".

Asimismo, Kim eligió un top con el que presumió su abdomen de acero -conseguido por el ejercicio y presuntamente por un medicamento que está poniendo en riesgo a los diabéticos- gracias a un diseño en el que se recupera el mismo estilo de los cinturones desde el pecho y hasta un cuello alto. Por otro lado, la prenda también destaca por un par de mangas largas que le dan ese estilo chic a la imagen, además de uno juvenil gracias a las hebillas y a cierres en los puños.

Por último, la empresaria lució unas botas altas y de punta triangular que le dieron el toque final a su exclusivo outfit, por supuesto, para el calzado no podía hacer falta el color beige para mantener el estilo monocromático como el preferido de la temporada. Por su parte, los fans no han dejado de aplaudirle por imponer esta nueva tendencia y también por lucir más radiante que nunca; sin embargo, esta no es la primera vez que recurre a los cinturones para crear un look.

Ideal para presumir la figura. (Foto: IG @kimkardashian)

Kim Kardashian ya había lucido un look como este

Las prendas hechas con cinturones son los nuevos básicos del clóset de Kim Kardashian o esa es la sospecha tras verla en Milán con el look anterior, pero meses atrás ya había lucido un atuendo similar pero de la mano de otra firma de lujo: Balenciaga, la marca que también se vio rodeada de un escándalo por una campaña publicitaria.

Claro que el estilo era completamente distinto, pues para la ocasión se había lucido con una minifalda en corte "A" y un top con escote strapless, ambas prendas en color negro y con las hebillas de los cinturones de formas distintas. Asimismo, la forma era más casual e imperfecta al dejar los sobrantes de cada cinturón libres. ¿Cuál es tu look preferido?

Kim Kardashian enseña a usar los cinturones como ropa. (Foto: IG @kimkardashian)

