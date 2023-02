"Nos hacen sentir incorrectos": exigen tallas reales a las cadenas de ropa

“No tendríamos por qué venir a un centro que tenga el body positive o toda la diversidad de cuerpos porque deberíamos encontrarlo en las tiendas", así lo sostuvo Andrea Suárez, una de decenas de personas que acudieron a la primera edición de una expo pensada especialmente en personas talla grande.

Y es que entre los asistentes, hubo un reclamo frecuente: en las tiendas debería haber espacio para todos los cuerpos, sin estigmas ni limitaciones.

"Esa diversidad debería ampliarse como algo normal, pero dada la realidad que tenemos está muy padre que existan este tipo de eventos como un espacio seguro para que vengamos realmente a buscar lo que nunca nos queda en otros lados o que es muy difícil", agregó la joven de 26 años tras realizar compras en la Expo Moda en Grande.

El fin de semana el Doméstico Condesa de la Ciudad de México se transformó en un recinto libre de gordofobia, discriminación y estigma de peso al reunir una larga lista de marcas mexicanas que tienen una sola meta en común: darle visibilidad a todos los tipos de cuerpos y romper con los estereotipos ya establecidos para la moda y la belleza. La idea resultó revolucionaria para otras corporalidades que no tienen espacios en tiendas como las de fast fashion y de precios accesibles, incluso en aquellas que se han sumado a movimientos como el body positive, y quienes tuvimos la oportunidad de recorrer los pasillos encontramos un ambiente que millones de personas han pedido por años.

Firmas de tallas grandes han renombrado de XL a 5XL con ideas positiva como Freedom y Empathy. (Foto: El Heraldo Digital)

"A nosotras con cuerpos diferentes nos cuesta mucho trabajo encontrar ropa en tiendas normales y si las hay, hay veces que no te gusta, no te sientes cómoda o está muy 'aseñorado'. Hay veces que tú te sientes diferente cuando vas a las tiendas y no encuentras ropa y dices por qué no hay ese espacio o ese lugar para encontrar este tipo de ropa", dijo Margarita Sánchez a El Heraldo Digital.

Todos tenemos derecho a vestirnos

La mente detrás del proyecto Expo Moda en Grande, que en agosto tendrá una segunda edición, es Arhe Molina, una conocida creadora de contenido de moda para mujeres de tallas grandes y quien desde el 2014 ha usado las redes para demostrar que los cuerpos con obesidad o sobrepeso también tienen el derecho de vestirse con tendencias, libertad y comodidad, no con las prendas que les queden o con lo que en este mundo se ha nombrado "un estilo aseñorado".

"Llevo lo digital a este proyecto para mujeres que han pasado por este tipo de experiencias que no sólo incluyen el ropa de tallas grandes, sino también la aceptación corporal. Es una idea que tenía desde hace unos años, por temas de presupuesto no lo quise hacer y de repente mi socio, mi novio de talla grande, me dijo: ‘vamos a hacerlo’”.

El estilo de "señora" con estampados de flores y prendas holgadas no tuvo espacio en el evento. (Foto: El Heraldo Digital)

Asimismo, Arhe Molina detalló a El Heraldo Digital que la primera respuesta que tuvo de las marcas que fabrican ropa para personas con corporalidades no hegemónicas es que ya se habían tardado en tomar la iniciativa, porque hasta este fin de semana en México no existía un evento como este. Y más allá de un proyecto más de moda, es volver accesibles las prendas a quienes por su cuerpo no suelen encontrar cosas "bonitas" para usar.

"Nos hacen sentir incorrectos"

Durante el recorrido que realizamos, fuimos testigos de cómo los asistentes estaban satisfechos por encontrar tendencias, diseños innovadores e incluso con un toque de sensualidad y libertad sin que por ello sus cuerpos cayeran en la discriminación de peso. La razón detrás de ello y que no sólo comparte la organizadora de Expo Moda en Grande, sino también algunas de las asistentes con las que conversamos, es que en otros espacios en los que no se les da visibilidad a la variedad de cuerpos o que caen en ideas como que se romantiza y normaliza la obesidad es que:

"Nos hacen sentir, además de incorrectos, como si no tuviéramos ese derecho, pero es el derecho a vestirnos; necesitamos ropa para salir, para vivir. Mas allá de esta idea superficial que hay de la moda, es una realidad que necesitamos ropa para salir a trabajar, para ir por nuestros hijos a la escuela, para irnos de fiesta", agregó.

Este es el primer evento de moda pensado para personas de tallas XL. (Foto: El Heraldo Digital)

A pesar de lo necesaria que es la moda o ropa para todo el mundo, la discriminación se hace presente en cada rincón, tal y como contó a este medio Andrea Suárez, quine recordó haber sido víctima de comentarios negativos y con estigma tanto en sus núcleos cercanos como en esta industria.

"Me he sentido discriminada desde casa, en familia, en la escuela, en la calle, en las propias tiendas; ni siquiera tiene que ser discriminación de persona a persona, hacia mí, sino con el mismo hecho de que entras a una tienda y no sabes siquiera si algo te va a quedar, que no hay tallas".

Eduardo Parga Mirón de 32 años, quien también recorrió los pasillos del evento como una muestra de que los hombres también necesitan de la moda, destacó la urgencia de empezar a darle visibilidad a todos los tipos de cuerpos porque existen y resisten. "Es importante que las personas que están encargadas, las que tienen el poder, se estén dando cuenta de que para un país que es tan diverso como el nuestro no tendría que haber este tipo de eventos, tendríamos que encontrarlo en toda la republica más por como es México”.

Andrea y Eduardo disfrutando del evento y de la moda. (Foto: El Heraldo Digital)

De escotes a lencería

Al entrar al lugar una pared blanca con post it de colores adornaba el lugar y en cada papelito las visitantes dejaron sus mejores comentarios para subir el autoestima y recordar que sin importar la forma de sus cuerpos, todos son igual de válidos y merecen ser amados. "Muchas gracias por hacer ropa de talla grande. Han creado un espacio seguro para todes", "ser big está muy in", "soy más que mi talla", "ama cada parte de tu cuerpo porque es bello", "amo que todas podamos vestirnos como nos gusta" fueron algunos de los mensajes que se leían y que servían como una antesala de todo tipo de variedades de diseños.

Desde básicos como jeans y playeras, hasta ropa deportiva, vestidos para la primavera e incluso lencería con encaje y transparencias llenaban los pasillos del recinto mientras mujeres, hombres e incluso algunas infancias con todo tipo de cuerpos encontraban algo que llevarse a casa y que cumpliera precisamente con la idea de vestirse por comodidad y no con lo que "les queda". Aquí no había talla S que se encuentra en cada tienda, sino prendas XL hasta la 5XL en las que incluso se ha empezado una "reasignación" de nombres basados en una tendencia libre de estigma de peso.

"Liberando tu cuerpa" "¿Cómo hacer las paces con nuestros cuerpos?" y "Gordofobia" fueron algunas de las conferencias que se dieron. (Foto: El Heraldo Digital)

Romper paradigmas, la meta de las diseñadoras mexicanas

Una de las marcas en fomentar lo anterior es Okyour, fundada por Lucero Peña y Dalia Jardines, quienes en 2022 lanzaron esta firma deportiva para mujeres con tallas grandes y con la intención de desprenderse de la discriminación al no apostar por lo XL, sino renombrar las tallas con ideas positivas y compasivas como Strength, Respect, Secure, Love Freedom o Empathy. "(Existen) estas creencias que tenemos respecto a los cuerpos grandes con estereotipos negativos que también se van a la ropa", dijo la también creadora de contenido conocida como "Pesos emocionales".

"El que se abran estos espacios para ropa deportiva con distintos tamaños de cuerpos pues también acaba siendo como una forma de romper paradigmas respecto al estigma de peso, la discriminación de peso. Las personas con cuerpos grandes, las personas gordas existen y merecen existir con respeto y dignidad y eso incluye la ropa con la que vamos a salir a tomar un café, con la que vamos al cine, a hacer ejercicio, a trabajar", agregó Dalia Jardines.

Por otro lado, los rostros detrás de Yemaya Lingerie también conversaron con El Heraldo Digital para relatar esta idea de que la ropa es indispensable, incluso si no se ve, como es el caso de la lencería y que ayuda a despertar la sensualidad de las mujeres con cuerpos no hegemónicos. Aquí también procuran confeccionar todo a la medida para que cada “cuerpa pueda explorar su sensualidad a través de nuevas telas, materiales, cortes que sostengan bien todas las partes del cuerpo, pero que al mismo tiempo lo hagan lucir sensual”, precisó Daniela Herrera.

Los diseños de León, Guanajuato, también llegaron a la CDMX. (Foto: El Heraldo Digital)

"También las personas de talla grande tenemos derecho a ser sensuales, a tener representación. Tenemos derecho a tener calzones bonitos que nos hagan sentir muy sexis también”, dijo Esteff Arteaga de la firma de lencería. “Es super importante dar estas experiencias a las mujeres que siempre hemos estado escondidas o que nos han querido esconder; las experiencias de poder comprar libremente sin ser estigmatizadas por nuestro cuerpo".

Además de la moda y la ropa, en la expo también se abrió un espacio para hacer comunidad, por lo que los ciclos de conferencias y conversaciones para hablar sobre el body positive, el body shaming o cómo aceptar tu cuerpo tuvieron un espacio en esta edición. Pues la idea también es llevar a todo el mundo el mensaje de que los cuerpos distintos y con tallas grandes no están mal.

"Se trata de informarnos, de saber que nuestros cuerpos no están mal como nos lo ha hecho creer la sociedad, siempre nos señalan, nos juzgan, nos prejuzgan, creen que nosotros incluso elegimos tener el cuerpo que tenemos, pero la realidad es que es imposible", concluyó Arhe Molina.

