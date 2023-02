Brendan Fraser es ovacionado por "La Ballena", la desgarradora película que visibiliza la crueldad de la gordofobia

El tema de conversación en redes sociales no ha sido otro que el gran éxito de "La Ballena", una de las películas más esperadas y aclamadas del año que por fin llegó a las salas de cine en México el pasado 9 de febrero; aunque la producción ha llamado la atención por tener a Brendan Fraser como protagonista, luego de años de ausencia en Hollywood. La historia en sí se ha convertido en la favorita de muchos por la larga lista de temas sociales que toca y que van desde el fanatismo religioso hasta el resentimiento de los hijos por los padres, pero hay uno en peculiar que ha revivido el debate: la gordofobia.

Y es que en la película se habla sobre los cuerpos no hegemónicos y con obesidad como pocas veces se ha visto desde el cine, esta vez no generando discriminación ni rechazo, sino más bien exponiéndolo y no "romantizándolo", como muchos suelen afirmar cada vez que se toca el tema de la gordobofia. De esta forma se expone una realidad que viven millones de personas con cuerpos con sobrepeso u obesos y que día a día tienen que enfrentar discriminación, estigma de peso y sesgo, profesionales de la salud o quienes lo viven en carne propia llevan años señalando.

Incluso el propio director de "La Ballena", Darren Aronofsky, junto a Brendan Fraser han resaltado esta parte en las diversas entrevistas que han dado para la promoción del filme que aunque ha dividido las opiniones, también ha ocasionado que todos (o casi todos) salgan de las salas de cine con lágrimas en los ojos ante el desarrollo de la historia. Tan sólo en una entrevista con la BBC, el actor que se había mantenido alejado del mundo del entretenimiento recordó que "ser hirientes" con los otros también "causa problemas de salud", algo que sin duda se puede modificar.

"Si pudiéramos abandonar el prejuicio contra aquellos que viven con obesidad sería un paso en la dirección correcta. A menudo perdemos de vista que son seres humanos con pensamientos y sentimientos, y corazones y familias. Y es una historia que se desarrolla a puertas cerradas", dijo al medio antes citado.

¿Por qué "La Ballena" ha dividido el debate sobre la gordofobia?

Hablar del tema implica muchas definiciones y conceptos que de forma natural van ligados unos a otros, de ahí que tras el estreno de la película, el debate sobre la gordofobia se ha vuelto tendencia en la red desde quienes afirman que la producción hizo un excelente trabajo, hasta quienes han criticado el no haber escogido a un protagonista que, como tal, viva el problema de la obesidad mórbida de primera mano. A pesar de ello, no es lo único que se debería de resaltar, sino también tomar en cuenta otros aspectos importantes y que los propios expertos han resaltado por años.

Esta película marcó el regreso de Fraser al cine. (Foto: Captura)

Pues tal y como explicó la psicóloga y doctora en psicología clínica Lucero Peña a El Heraldo Digital, las personas con sobrepeso u obesidad se enfrentan a muchos tipos de violencias que viven solamente por su apariencia física y aunque el término de "gordofobia" se ha usado para resaltar muchas de ellas, la experta sostiene que se entiende mejor viéndola desde los estigmas, sesgo y discriminación de peso.

Sesgo. Ocurre por los "pensamientos, creencias , actitudes que tenemos negativos para las personas que tienen cuerpos grandes, con sobrepeso u obesidad", detalló antes de ejemplificar que se algunas opiniones suelen ser como que se tratan de personas flojas.

Ocurre por los "pensamientos, , actitudes que tenemos negativos para las personas que tienen cuerpos grandes, con sobrepeso u obesidad", detalló antes de ejemplificar que se algunas opiniones suelen ser como que se tratan de Estigma de peso. Es cuando el sesgo se une a los estereotipos sociales y se hace creer que las personas con obesidad "no pueden tener hábitos saludables, no pueden tener una salud mental o una salud física, o no pueden ascender a este puesto porque no pueden cumplir con ciertas expectativas".

Es cuando el sesgo se une a los sociales y se hace creer que las personas con obesidad "no pueden tener hábitos saludables, no pueden tener una salud mental o una salud física, o no pueden ascender a este puesto porque no pueden cumplir con ciertas expectativas". Discriminación de peso. Se da cuando solo por la apariencia de las personas se les trata diferente o se les aísla, algo que también puede influir en su salud.

Tan sólo en "La ballena" se ve a un Brendan Fraser representando a un profesor gay y con obesidad mórbida que en el poco tiempo que le queda de vida intenta recuperar a la hija que tuvo de su pasado matrimonio, mientras lucha con él mismo y el hartazgo que siente por su apariencia física algo que se aprecia desde dar clases virtuales con la cámara apagada o pedir pizza siempre sin darle la cara al repartidor, además de no salir de su casa en lo absoluto. Si bien es cierto que la película toma otros aspectos que le ocurren a "Charlie" y que lo llevaron a caer en este encierro al que lo llevó la depresión tras el suicidio del joven estudiante del que se enamoró.

A pesar que la historia que ha hecho llorar a millones de personas por mostrarles un panorama que muchas veces se ignora y que puede llevar a un paciente a una situación como esta en la que los atracones de comida o desprecio por sí mismo se hacen presentes, además de otros aspectos sociales que también se ven incluidos como la homofobia, el debate que ha traído la película incluye otros temas que la han llevado a la crítica y a resaltar que en lugar de exponer la gordofobia, forma parte de ella misma.

(Foto: Instagram)

Una de las principales razones de lo anterior es que hay opiniones en los que se afirma que la película en sí misma está llena de gordofobia porque no se eligió un protagonista con obesidad, sino que en su lugar el equipo de la producción llevó a Brendan Fraser a utilizar un traje especial para darle credibilidad a un cuerpo con estas características. La decisión, por supuesto ha sido tomada como una conducta discriminatoria y que podría caer en el estigma de peso, y es que tal como afirmó antes la experta en psicología, en muchos casos se les prohíbe a las personas con cuerpos no hegemónicos a acceder incluso a puestos de trabajo.

Si bien esta otra perspectiva de la historia también es defendible e incluso algunos han destacado que una persona con obesidad sí podría ser capaz de grabar sin poner en riesgo su salud y su vida, se deben de recordar otros aspectos fundamentales y es que tal y como resalto Lucero Peña en el pasado para hablar y explicar la gordofobia, hay un discurso muy radical y marcado para todo encasillarlo en este término y por ello lanza la invitación a evitarlos en la medida de lo posible, incluso si los hace una persona con sobrepeso u obesidad.

"Hoy por hoy hay un discurso muy radical de la gordofobia en donde si tú deseas modificar tu cuerpo, por más que ya te deconstruiste, ya te aceptaste, ya todo y aún así lo deseas modificar, te dicen que es gordofobia internalizada. Es evitar caer en estos discursos, por eso yo hago como esta diferencia y lo manejo así", explicó.

