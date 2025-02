¿Para qué sirve tomar un vaso de agua con limón y sal en las mañanas una hora después de despertar?

Despertar cada mañana es toda una rutina llena de bostezos y la activación paulatina del cuerpo hasta lograr sacarlo de la cama; seguido de ello, el proceso dicta que hay que ir a baño, lavarnos los dientes y tomar una ducha para terminar de despertar. Y si bien es cierto que muchas personas prefieren continuar con una buena taza de café para que la cafeína nos ayude a ganar todavía más energía; sin embargo, esta no es la única bebida que podemos beber en las mañanas. Pues de hecho, una de las más recomendadas es un vaso de agua con limón y sal.

Aunque para muchos este preparado sólo es considerado como un "remedio casero" que promete muchas cosas y cumple pocas, lo cierto es que cuenta con múltiples beneficios en nuestra salud, desde prevenir gripes y enfermedades en las vías respiratorias gracias a que esta bebida es rica en vitamina C del limón, o bien, de los electrolitos que recibimos en el suero completo.

Existen muchas formas y recomendaciones para tomar este preparado de agua con limón y sal, pues se puede tomar frío o con agua caliente. Pero lo que sí es un hecho es que hay que beber un vaso de este preparado en ayunas y con una recomendación extra: justo una hora después de despertar. ¿Te animas a agregarla a tu rutina de las mañanas? Te aseguramos que notarás cambios desde los primeros días.

Pero antes de contarte los muchos beneficios que tiene esta bebida es importante recordarte que nunca sustituirá un alimento como los del desayuno, ni mucho menos algún tratamiento médico. Es por ello que la recomendación que te hacemos es que antes de agregar la bebida a tu dieta consultes con un médico, pues sólo un profesional de la salud te dirá si te conviene o no según las necesidades de tu cuerpo y salud, ya que así como se recomienda, puede llegar a tener contraindicaciones.

Puedes preparar la bebida con agua fría, tibia o caliente. (Foto: Pexels)

¿Qué pasa si tomo agua con limón y sal en ayunas?

Tomar agua con limón y sal en ayunas todos los días te puede ayudar a mantenerte hidratado, especialmente durante la época de calor en la que es más fácil sufrir un cuadro de deshidratación y la razón detrás de esto es que por la presencia del sodio la bebida se transforma en un suero que te puede ayudar a mejorar tu salud. Asimismo, para las personas que hacen mucho ejercicio, la recomendación es agregarlo a la dieta, ya que sus ingredientes pueden ayudar una recuperación de energía y muscular más rápida.

Además, como ya te contábamos arriba, diversos estudios han confirmado que los limones al ser ricos en Vitamina C, potasio, ácidos orgánicos y flavonoides, son perfectos para cuidar nuestra salud desde adentro y es que se sabe que su consumo frecuente puede ayudar a mejorar y mantener fuerte el sistema inmune. De tal forma, que agregarlo a tu dieta te ayudará a subir el número de tus defensas, ayudando así a que te enfermes menos.

Por otro lado, entre sus múltiples beneficios es importante destacar que el agregar un vaso de agua con limón y sal en ayunas a la dieta de las mañanas puede influir en nuestra longevidad; la razón de ello es que es rico en antioxidantes, mismos que ayudan a prevenir el envejecimiento de las células y el estrés oxidativo, y por lo tanto, alargar nuestra vida. ¡Pero las buenas noticias no paran, ya que nuestro estómago también se ve beneficiado!

¿Qué hacen el limón y sal en el estómago?

Entre las muchas razones por las que se recomienda tomar este preparado destaca que es un excelente aliado para la salud estomacal al tratarse de una especie de laxante gracias a sus propiedades depurativas. Es importante que sepas que si bien no solucionará tus problemas del estómago y que tiene contraindicaciones, te puede ayudar a mejorar la digestión gracias a la fibra soluble.

De acuerdo con los expertos, el iniciar al día con este preparado te puede ayudar a aliviar problemas digestivos como el estreñimiento, acelerando así la digestión. Asimismo, se sabe que reduce la inflamación y por lo tanto, esto evita algunos dolores relacionados a lo inflamado del abdomen. Además, se sabe que puede ayudar a la pérdida de grasa y por lo tanto, a la pérdida de peso. Recuerda consultar a un médico antes de agregar esta bebida a tu dieta. (Foto: Pexels)

¿Qué beneficios tiene tomar agua de sal en ayunas?

Existen muchos beneficios por los cuales se recomienda tomar agua de sal en ayunas, en especial si se trata de una hora después de despertar y después acompañar la bebida con el desayuno. Es importante recordar que de acuerdo con los expertos, la mejor hora para ingerir alimentos siempre es después de una hora de salir de la cama para aprovechar mejor los nutrientes.

Los beneficios más conocidos sobre este preparado, son muchos y muy variados, aquí te dejamos algunos de ellos, entre ellos los que ya te comentamos.

Ayuda a la pérdida de peso, aunque hacen falta más pruebas que lo confirmen

Es perfecta para hacer un détox del cuerpo

Mejora el sistema digestivo

Tu cuerpo recibirá vitamina C que mantendrá tu sistema inmunológico fuerte

Te ayudará a mantenerte hidratado, especialmente durante la época de calor

¿Tomar agua con sal es malo?

Si bien tomar agua con sal y limón no es malo, sí hay recomendaciones y contraindicaciones que debes de tener en cuenta antes de agregar este remedio a tu dieta de todos los días; antes que nada te recordamos que es baja en calorías, por lo que no debería de representarte ningún problema; sin embargo, sí hay algunas desventajas que aquí te enlistamos, ¡pero no olvides consultar a un médico!

Al tener sal puede fomentar la hipertensión, por lo que te recomendamos tener cuidado en su uso.

El jugo del limón puede dañar el esmalte de los dientes.

Asimismo, el limón puede no ser tan recomendado si se tiene una úlcera en el estómago.

