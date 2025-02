Estos son los mejores perfumes para usar en primavera si quieres oler a rosas todo el día

Los aromas de la primavera se ven inundados por las flores porque estas resurgen después del invierno. Esto explica porqué la llegada de esta estación -lo que sucederá el próximo 20 de marzo- impacta en lo relacionado con estilo de vida y, por ende, en las tendencias.

Por un lado, el clima cambia y los días soleados se hacen presentes, lo que implica desde cuidados hasta precauciones para no sentir las afectaciones. Y, por otro lado, la primera es motivo de inspiración. Las industrias de belleza y moda lo saben y lanzan propuestas acordes.

El mundo de los aromas no se queda atrás y los perfumes florales son de las primeras opciones para sumarse a los días primaverales. Los maestros perfumistas coinciden en varios detalles y uno de ellos es el uso de las rosas para que las personas huelan a ellas a lo largo del día.

Cuáles son los mejores perfumes florales para usar en primavera

Los expertos en belleza y perfumería siempre comparten sus elecciones predilectas y ahora se inclinan por las siguientes apuestas debido a que tienen notas florales, ya sean de salida, corazón o fondo. Pero no se trata de cualquier aroma floral, sino el de las rosas en sus diversas presentaciones.

Amazonian Rose de Carolina Herrera

La firma Carolina Herrera es conocida por sus colecciones de moda, pero también por su división de perfumes. Una fragancia que huele a rosas es Amazonian que fue lanzada en 2024 tras el trabajo realizado por Nicolas Bonneville. Tiene notas de cardamomo, maracuyá y rosa de Damasco.

Carolina Herrera lanzó en 2024 Amazonian Rose. Foto: Carolina Herrera.

Rosa Moceniga de The Merchant of Venice

Otro perfume con aroma a rosas es Rosa Moceniga que la firma The Merchant of Venice dio a conocer en 2016. Esta fragancia es descrita como “clásica” y “elegante” por el uso de las rosas debido a sus notas de rosa, magnolia y flor de loto rosa.

Rosa Moceniga de The Merchant of Venice tiene notas de rosa, magnolia y flor de loto rosa. Foto: Rosa Moceniga de The Merchant of Venice.

L’Eau d’Issey Rose & Rose de Issey Miyake

La familia floral suma este perfume de Issey Miyake, firma que se caracteriza por su estilo contemporáneo. L’Eau d’Issey Rose & Rose es una fragancia que tiene notas de frambuesa, pera y pimienta rosa, pero especialmente rosa de Bulgaria y rosa de osmanto.

El perfume L’Eau d’Issey Rose & Rose pertenece a la familiar olfativa flora. Foto: Issey Miyake.

Girl of Now Forever de Elie Saab

Otra firma de lujo que ha pasado de la moda a las fragancias es Elie Saab que tiene propuestas que son parte de la familia olfativa floral frutal. Una de ellas es Girl of Now que tiene notas de frambuesa y limón, que son de salida, y de rosa y flor de azahar del naranjo que son parte de las notas de corazón. Elie Saab pasó de la moda a la perfumería y una de sus fragancias predilectas es Girl of Now. Foto: Elie Saab.

Narciso Cristal de Narciso Rodriguez

Los perfumes florales con olor a rosa incluyen una propuesta de Narciso Rodriguez, ya que la casa de moda y belleza presentó en 2022 Narciso Cristal que tiene notas de fresia, flor de azahar del naranjo bergamota, rosa, flores blancas y jazmín. Narciso Rodriguez sumó a sus familia de perfumes Narciso Cristal que lanzó en 2022. Foto: Narciso Rodriguez.

