De Michelle Rodríguez a Karol G: 5 famosas que han sufrido gordofobia y han contestado

Desde que Michelle Rodríguez apareció en una portada de revista mostrándose como pocas veces, las redes sociales se han enfrentado en un debate y han traído a la discusión la gordofobia, una problemática que se está visibilizando desde hace un par de años gracias a personalidades como la actriz, quien recientemente dio un poderoso mensaje para sus seguidores, sin embargo, no es la única que ha sufrido de ataques hacia su cuerpo también Karol G otras famosas han contestado ante los comentarios de "hate".

En los últimos años, influencers y especialistas de la salud que han adoptado nuevas técnicas para atender a sus pacientes, han hablado sobre la gordofobia, que es la discriminación, violencia y/o aislamiento hacia las personas que tienen cuerpos grandes, pues es una problemática que están combatiendo miles de personas que no se alinean a los estándares de belleza. Las famosas también han sido víctimas de estos ataques por no cumplir con el patrón, sin embargo, han salido a defenderse y aquí hay 5 casos.

Adele

Desde que la cantante de "Rolling in the Deep" debutó en el medio artístico, muchas personas no sólo hablaban de su talento como compositora y cantante, sino también de su apariencia física, la cual fue tema de conversación durante varios años. Si bien la británica recientemente bajó de peso, no lo hizo por todas las críticas que tuvo durante más de 10 años de carrera, sino porque comenzó a transformar su vida tras su divorcio y tomar terapia.

La cantante Adele fue victima de comentarios sobre su cuerpo por varios años IG @adele

Karol G

La intérprete de "Tusa" y "Gatubela" publicó una serie de fotos de su próxima canción con Romeo Santos, y a pesar de que se veía muy sensual, la colombiana recibió algunos comentarios desagradables como "Esas fotos parece que se las hizo su peor enemigo. No le favorecen en nada, se le ve la barriga”. Sin embargo, Karol no se quedó callada y contestó:

"Las fotos no me las hizo mi peor enemigo, me las hizo una de las mejores fotógrafas que he conocido y que aún no puedo creer que hicimos fotos juntas. No se trata de si me favorece o no el cuerpo porque pues es mi cuerpo y es así... entonces, para qué buscar que me quede diferente si ES ASÍ. Y la barriguita es por el hot dogsito que me regaló alguien en estos días en un show...”.

Karol G contestó a las críticas Foto: Captura de pantalla

Camila Cabello

La artista es una de las que más críticas ha recibido por su peso, pues cuando sube algunos kilos no falta quien señale que necesita hacer dieta o más ejercicio. No obstante, la intérprete de "Señorita" rompió el silencio hace algún tiempo: "Es mi cuerpo y es así, entonces, ¿para qué buscar que me quede diferente si ES ASÍ? Y la barriguita fue por el HOT DOG que me regaló alguien estos días en show... Y real que estoy muy juiciosa con el ejercicio, por lo que puede ser que se vea más grandecita todavía cuando no lo haga".

Camila dice que su cuerpo es así IG @camila_cabello

Selena Gómez

Recientemente se hicieron virales unas imágenes en las que Selena Gómez se encuentra en la playa disfrutando de unos días de descanso con sus amigos, sin embargo, lo que dio de qué hablar fue su apariencia física. Ante este hecho, la protagonista de "Los hechiceros de Waverly Place" mandó un mensaje reflexionando al respecto: “El mito de la belleza, una obsesión con la perfección física que atrapa a la mujer moderna en un círculo interminable de desesperanza, autoconciencia y auto odio mientras intenta cumplir con la definición imposible de la sociedad de ‘belleza perfecta".

La cantante y actriz reflexiona sobre los estándares de belleza IG @selenagomez

Michelle Rodríguez

La actriz y estrella de Me Caigo de Risa utilizó sus redes sociales para contestar a los comentarios de odio que le llegaron tras aparecer en la portada de la revista Marie Claire. "La gordofobia es algo que existe y que en nuestro país no tenemos ni mínimamente platicado", remarcó en un video, en el que también destacó que su cuerpo es "bello y es útil y trabaja para hacerme sentir cómoda; por eso yo lo amo y lo atesoro y, por eso, comparto la importancia de hacernos nuestros mejores amigos".

Michelle Rodríguez se lanzó contra la gordofobia IG @michihart

