"La gordofobia es real y existe": Michelle Rodríguez abre el debate a un tema que daña la salud emocional

La actriz Michelle Rodríguez protagoniza la portada de la revista Maria Claire, en ella se le ve empoderada vistiendo un pantalón a la cintura y un top que deja al descubierto su abdomen, en una fotografía aún más artística se le ve sentada de manera lateral posando para la cámara y con mirada fija y serena haciendo en topless, las imágenes causaron revuelo pues las opiniones se dividieron en redes sociales donde recibió comentarios negativos sobre su cuerpo donde se cuestionaba su belleza y el cómo debería verse su cuerpo.

Al respecto la participante de programas cómicos como "Me caigo de risa" refutó todos esos comentarios negativos y enfatizó que las fotografías abrieron los ojos a una problemática que es real y se llama gordofobia ya que miles de personas criticaron las imágenes alegando que tenía problemas de salud, además fue blanco de burlas por tener un cuerpo grande, no obstante ella se detuvo a aclarar que si fue elegida como portada de esa revista fue debido a su talento y a que todas las personas merecen ser visibilizadas con las diferencias de cuerpos que tiene cada uno.

Lanzó un mensaje a todas las personas que se dicen preocupadas por su salud. Foto: Instagram

¿Qué es la gordofobia y cómo afecta la salud emocional?

Gordofobia, una palabra que hoy en día circula lo mismo por redes sociales que por consultorios médicos. Los falsos estándares de belleza y la negativa de algunas personas a aceptar su cuerpo han derivado en un uso regular, que generalmente está asociado a la discriminación y la violencia, y fue justamente lo que pasó con la publicación de las fotografías donde Michelle mostró que su cuerpo es diferente y resaltó que es necesario que todos sean visibilizados sin criticas y comentarios que dañan la salud emocional.

"También soy digna de ser portada de una revista; ser amada, de ser deseada, de ser contratada y de existir en este mundo; de tomarme fotos y de salir a la calle vestida y peinada como yo quiera; de amar a quien yo quiera. Punto final",

La gordofobia daña la salud emocional

Al respecto El Heraldo Digital entabló una conversación con la psicóloga Lucero Peña, mejor conocida en redes como "Pesos emocionales", quien detalló que la gordofobia incluye otros aspectos importantes para detectar que una persona está siendo discriminada, violentada o aislada únicamente por su apariencia física, pues se considera que las personas con cuerpos grandes son "flojas" que no quieren trabajar en sí mismos y esa clase de comentarios pueden ocasionar daños físicos y emocionales.

Detalló que el estigma de peso es cuando sectores sociales señalan que este tipo de personas "no pueden tener hábitos saludables, no pueden tener una salud mental o una salud física, o no pueden ascender a este puesto porque no pueden cumplir con ciertas expectativas".

No todo fueron comentarios negativos, muchas personas aplaudieron que sean representados todos los tipos de cuerpo. Foto: Instagram

Mientras que la discriminación de peso trata a las personas con sobrepeso u obesidad de forma diferente, una de las consecuencias más graves que trae la gordofobia, pues no sólo se les aísla, sino que también su salud puede correr riesgos, pues hay médicos que rechazan la atención a pacientes con argumentos como "yo no te voy a atender hasta que bajes de peso", mientas que el sector laboral las personas con cuerpos grandes no son promovidas "por más que tengas las aptitudes, el conocimiento, la experiencia, el pretexto sigue siendo por imagen", señaló la experta.

"Hoy por hoy hay un discurso muy radical de la gordofobia en donde si tú deseas modificar tu cuerpo, por más que ya te deconstruiste, ya te aceptaste, ya todo y aún así lo deseas modificar, te dicen que es gordofobia internalizada. Es evitar caer en estos discursos, por eso yo hago como esta diferencia y lo manejo así", concluyó.

