Gordofobia: estigmas, discriminación y violencia cotidiana que afecta a miles de personas

Gordofobia, una palabra que hoy en día circula lo mismo por redes sociales que por consultorios médicos. Los falsos estándares de belleza y la negativa de algunas personas a aceptar su cuerpo han derivado en un uso regular, que generalmente está asociado a la discriminación y la violencia.

Y es que la generalización del término - utilizado en un inicio para definir la discriminación por corporalidades - se extiende tanto a las personas que rechazan a otros, como a los que quieren hacer drásticos cambios en su estilo de vida para encajar en los estereotipos.

El Heraldo Digital conversó con la psicóloga Lucero Peña, mejor conocida en redes como "Pesos emocionales", quien detalló que la gordofobia incluye otros aspectos importantes para detectar que una persona está siendo discriminada, violentada o aislada únicamente por su apariencia física.

La gordofobia también señala a las personas con sobrepeso que quieren modificar su cuerpo. (Foto: El Heraldo Digital)

¿A qué problemas se enfrentan las personas con sobrepeso?

De acuerdo con la doctora en psicología clínica, una de las formas más claras para entender este tema es diferenciarlo entre estigmas, sesgo y discriminación de peso; mismos que en la actualidad se conjuntan en el término gordofobia. A pesar de ello, este último se trata más de un movimiento de visibilidad que las propias personas con sobrepeso u obesidad están realizando desde sus experiencias de vida.

Aunque una de las metas de Lucero Peña es compartir el tema a través de redes sociales con el proyecto "Pesos emocionales", comenta que su diferenciación viene desde su rama como experta en psicología e investigadora para también llegar a grupos de nutricionistas y otros profesionales de la salud, pues muchas veces ellos también ejercen la gordofobia con sus pacientes. Y la forma más adecuada para lograrlo es presentar todo el sustento científico que incluye todos los tipos de violencias contra los cuerpos gordos.

El primero de ellos el sesgo, mismo que se caracteriza por los "pensamientos, creencias, actitudes que tenemos negativos para las personas que tienen cuerpos grandes, con sobrepeso u obesidad", entre los más comunes destaca pensar que se trata de personas flojas que no quieren trabajar en sí mismos, una de las falacias más comunes y que pueden ocasionar daños físicos y emocionales.

Por otro lado, el estigma de peso es cuando lo anterior junto con los estereotipos sociales señalan que este tipo de personas "no pueden tener hábitos saludables, no pueden tener una salud mental o una salud física, o no pueden ascender a este puesto porque no pueden cumplir con ciertas expectativas"; mientras que la discriminación de peso trata a las personas con sobrepeso u obesidad de forma diferente, una de las consecuencias más graves que trae la gordofobia, pues no sólo se les aísla, sino que también su salud puede correr riesgos.

"Por su peso se les niega atención médica con típicos discursos de 'no, yo no te voy a entender hasta que no bajes de peso' y no los atienden o 'es que tú no te vas a poder embarazar hasta que no bajes de peso'; eso en la parte médica, en la parte laboral es esto que por imagen no te promueven, por más que tengas las aptitudes, el conocimiento, la experiencia, el pretexto sigue siendo por imagen", precisó a El Heraldo Digital.

Cabe destacar que esto no sólo se ve con personas adultas, sino también con las infancias, pues se aplica en cada uno de los aspectos de la vida, incluyendo las escuelas, ya sea porque no se les incluya en ciertos deportes o actividades e incluso que no se acepte que son buenos para algo, de nuevo, sólo por su imagen física.

De acuerdo con la también creadora de contenido, esta forma de analizar las cosas facilita las cosas, pues aunque el común denominador es ver todo lo anterior como gordofobia, en muchas ocasiones "puede haber sesgo y estigma de peso, a veces puede haber estigma de peso y discriminación", ya que no siempre todas van de la mano.

Los menores también pueden sufrir de discriminación por su peso. (Foto: Pexels)

Hay que evitar discursos radicales de "todo es gordofobia", señala

En ese sentido, la experta pidió evitar los "discursos radicales" en los que todo acto se ve como gordofobia, incluyendo aquellos que realizan las propias personas con cuerpos grandes.

"Hoy por hoy hay un discurso muy radical de la gordofobia en donde si tú deseas modificar tu cuerpo, por más que ya te deconstruiste, ya te aceptaste, ya todo y aún así lo deseas modificar, te dicen que es gordofobia internalizada. Es evitar caer en estos discursos, por eso yo hago como esta diferencia y lo manejo así", concluyó.

SIGUE LEYENDO

"Se nota tu gordofobia": Critican a fotógrafo por cobrar 100 dólares más a modelos de talla grande

Shaming: Criticar a quienes buscar estar más sanos

Modelo plus size defiende a personas de talla grande: “Ni somos perezosos, ni comemos demasiado”