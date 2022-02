Shaming: Criticar a quienes buscar estar más sanos

Somos una sociedad de caprichos. De deseos impulsivos que creemos necesarios e indispensables. Caprichos millonarios efímeros. Pero son millonarios más por el precio emocional y social que por el valor económico. Y uno ejemplo de estos, por excelencia, es la obsesión con el cuerpo y la imagen.

La manía con estar delgado ha traído consigo enfermedades como anorexia, bulimia, vigorexia, gordofobia, depresión, ansiedad y un culto al cuerpo y a la perfección física inalcanzable. Con este panorama nació el movimiento de aceptación del cuerpo, de comer intuitivamente y body positivity, todo iba muy bien hasta que ¡se fue al otro extremo! Porque querido lector: somos una sociedad de extremos.

Y en el otro extremo de la inclusión y tolerancia de todo tipo de tallas y formas de cuerpos se degeneró en el degradar y atacar a las personas que están delgadas, sanas, fit, que les gusta estar así y a lo que tienen todo el derecho del mundo. Empezó una guerra hacia las nutriólogas y doctores que ven en el sobrepeso y obesidad un factor de riesgo para la salud, que lo comprueban día a día en sus consultorios.

Se desvirtuó todo lo que significa el movimiento de body positivity, que se fundamenta en cuidar tu cuerpo, tu alma, cuidarte psicológicamente y estar contento con tu talla real, pero en ningún momento te da el derecho de degradar o insultar a los demás.

Aparte promueve un estilo de vida sano, en una talla en donde tu cuerpo esté nutrido, tampoco fomenta que la gente coma pura

comida chatarra y sea sedentaria. He buscado en dónde dice que comer intuitivamente y body positivity quiere decir que te alimentes de fritanga y no te levantes del sillón de tu casa. Por supuesto que no lo he encontrado.

Lo que pasa es que entendemos lo que queremos. Pero de todas formas, cada quien es dueño de su propio cuerpo y puede hacer con él lo que quiera. Peeeeero, eso no te da derecho a juzgar las elecciones de los demás, nunca y bajo ninguna circunstancia. Lo que cada quien pone en su plato es cosa suya. Tanya Zukerbrot, nutrióloga y fundadora de FFACTOR (síguela en IG), explica cómo esta tendencia ha satanizado a los doctores que saben que el sobrepeso es un riesgo para la salud y que han comprobado cómo la calidad de los alimentos esta directamente relacionada con la salud y calidad de vida que tenemos.

No podemos olvidar que en México el sobrepeso y obesidad son un problema creciente que se encuentra en zonas de todos los niveles socioeconómicos.

No seamos caprichosos, abramos nuestra mente y tomemos lo mejor de lo que nos presenta la ciencia comprobada. Ningún extremo es bueno, aceptemos nuestro cuerpo en una talla real, cómoda, sana, nutrida, en donde nos sintamos bien física, emocional, mental y energéticamente.

Tratemos a nuestro cuerpo como lo que es, nuestro templo, nuestra casa que habitaremos mientras estemos en esta vida. Pero lo más importante: no juzguemos lo que los demás decidan hacer con su cuerpo o con su plato.

*l La comida chatarra o procesada nunca podrá reemplazar las frutas y verduras.

POR BRENDA JAET

