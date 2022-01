“Me destruyó la vida”: Hombre se muda por nuevo trabajo y lo despiden por ser “demasiado gordo”

El caso de Hamish Griffin ha dado la vuelta al mundo debido a que fue despedido en su primer día de trabajo por su sobrepeso, y sucedió luego de que viajó más de 3 mil kilómetros de Queensland a la isla de Tasmania donde comenzaría una nueva vida junto a su familia.

Griffin denunció lo sucedido en sus redes sociales y medios locales han retomado la historia, donde señalan que Griffin vendió varios muebles y uno de sus automóviles para poder realizar la mudanza ante su nuevo puesto de trabajo como supervisor de alojamiento vacacional en Big 4 Strahan Holiday Retreat.

Al llegar a donde sería su nuevo hogar se reunió con su jefe Paul Dutton, quien también es dueño de la empresa. Él lo llamó para hablar de sus actividades en el lugar y mover un sofá, pero se traba de una mentira pues en ese momento aprovecharon para despedirlo argumentando que no lo consideraban “físicamente” capaz de hacerlo.

Hombre es despedido por su sobrepeso. Foto: Instagram @hamish.griffin

Le indicaron que no podría realizar otras actividades sencillas que eran necesarias en su lugar de trabajo, como cortar el césped o subir una escalera debido a su sobrepeso. Además, le habrían recriminado que no reveló su “condición médica” antes, dijo Hamish Griffin en entrevista para ABC News.

“Él me destrozó literalmente la vida diciéndome que no me consideraba ‘físicamente’ capaz de moverlo, ni otras tareas manuales sencillas que conlleva la gestión de un espacio turístico”, dijo Griffin al medio.

Medidas legales

Griffin detalló que la entrevista de trabajo fue por videollamada debido a la distancia, por lo que su jefe tuvo la oportunidad de verlo antes de contratarlo y que lo hicieran viajar con su familia sólo para despedirlo por su aspecto físico.

“No me brindó la oportunidad de demostrar que soy capaz, sino que simplemente me despidió porque ‘pensaba’ que no podía llevar a cabo esas tareas, y que podría hacerlo responsable por una lesión mía, ya que ‘estoy demasiado gordo’. Me comentó que cualquier persona razonable estaría de acuerdo con él, lo cual me parece indignante”, añadió.

Señaló que tras lo sucedido consiguió asesoría jurídica para saber si se trata de incumplimiento de contrato, además de la discriminación que sufrió por su sobrepeso.

"Me destrozaron la vida: me arrancaron el corazón. Esto no era sólo un nuevo trabajo que habíamos perdido. Se trataba de la pérdida de una nueva vida. Nos habíamos mudado por una nueva vida", dijo para ABC News.

