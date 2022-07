¿Está bien si no me gustan partes de mi cuerpo? 4 claves para aceptarte como eres

La aceptación de todos los tipos de cuerpos es uno de los temas más importantes en la actualidad gracias a la llegada de movimientos como el body positive, el body shaming o la gordofobia, pues muchos activistas han resaltado la importancia de no opinar ni mucho menos criticar la corporalidad de las personas, ya sea porque son muy delgadas o porque tengan sobrepeso u obesidad.

Sin embargo, entre muchos de los discursos actuales vienen comentarios como "ama tu cuerpo" o "aprende a aceptar tu figura", llegando hasta puntos en los que se puede criticar a quienes aún sufren ciertas inseguridades por su corporalidad. De ahí que entre las preguntas más frecuentes siempre sea "¿cómo puedo comenzar a aceptar mi cuerpo?", sobre todo cuando no hay seguridad ni confianza en ciertas zonas.

Aunque no existe un manual detallado para que una persona acepte su cuerpo, sin importar si es muy delgado o con obesidad, sí existen algunas recomendaciones que vienen desde el cuestionamiento, las necesidades y la comodidad y todas ellas fueron detalladas a El Heraldo Digital por la psicóloga Lucero Peña, quien también es una reconocida tiktoker que, bajo la cuenta "Pesos Emocionales", comparte sus conocimientos y experiencia en la Psicología Libre de Estigma de Peso.

Cuestionar qué es aceptar tu cuerpo

De acuerdo con la experta, el primer paso es "cuestionar qué es para ti, qué sería aceptar tu cuerpo" y sobre ello aclaró que es muy importante tener claras estas respuestas desde la reflexión propia, pues actualmente es muy común confundir esta aceptación con otros aspectos que se consumen en redes sociales como puede ser el caso de las rutinas de belleza como el skincare o los discursos de amor propio.

"O sea, cómo tú sabrías que estás aceptando tu cuerpo y qué significa o que representa eso para ti; si hay algo que no te gusta también es bien válido, que justamente es lo curioso, lo peligroso de los discursos radicales que es de ya te tienes que amar así y parece que fuera resignación", detalló.

Para lograr esta primera clave siempre hay que tener en mente la pregunta de qué es lo que estás haciendo, qué necesitas hacer para aprender a aceptar tu cuerpo y tras aplicarlo determinar qué fue lo que funcionó y lo que no. Asimismo, se puede incursionar en otros aspectos importantes como estudiar temas como la deconstrucción, cuestionar la cultura de la dieta y la restricción alimentaria.

Trabaja en ti

Ligado al último aspecto del punto anterior, Lucero Peña agregó que se puede determinar qué le puede funcionar a una persona para aceptar su cuerpo tal y cual es; sin embargo, haciendo énfasis en que no hay un manual a seguir, recordó que el proceso es diferente para cada paciente y las cosas que le dan mayor comodidad y confianza pueden variar según el caso.

Sobre ello resaltó la importancia de siempre trabajar en uno mismo, ya sea con tomar psicoterapia, asistir a un grupo de apoyo o incluso por medio de libros o con los discursos de creadores de contenido en redes sociales que toquen temas sobre las diversas corporalidades.

"Va a depender mucho de las personas porque todas las personas están en procesos muy diferentes de aprendizaje de su cuerpo, de deconstrucción, pero todo va a iniciar a partir del cuestionamiento", destacó.

Para algunas personas los libros pueden ayudar a trabajar en la aceptación. (Foto: Pexels)

Reconocer que aceptar el cuerpo no implica no querer modificarlo

Por otro lado, la experta abordó uno de los temas que no se deben pasar por alto al tocar temas como la aceptación de los diversos tipos de cuerpos, en especial aquellos con sobrepeso u obesidad, pues una de las creencias más comunes es que aceptarse a sí mismo implica amarse por completo y no querer modificar su figura.

Si bien lo anterior es un discurso totalmente válido, la creadora de contenido para redes sociales afirmó que incluso al llegar a la aceptación se puede querer modificar el cuerpo, ya sea cono dieta o ejercicio. Por supuesto, la aclaración de la psicóloga es que cuando una persona con sobrepeso u obesidad desea lo anterior no se trata de un problema de inseguridad ni mucho menos de gordofobia, por lo que otras personas deben evitar hacer comentarios al respecto.

"Si nos vamos a ese discurso de 'ok, modificas tu cuerpo y aún así es gordofobia', es volver a caer en la opinión del cuerpo de la persona, pero ahora del otro lado. Ahora es como de 'ok, no es que te vea gordo o gorda, entonces te doy el juicio o te veo mal porque quieres modificar tu cuerpo' y entonces es seguir hablando del cuerpo de la otra persona. Es bien paradójico y muchas veces no nos lo cuestionamos es como de 'ay, sí es cierto, sigues hablando de mi cuerpo, pero ahora me estás diciendo lo que no debo de hacer'", explicó.

Querer cambiar el cuerpo no es gordofobia internalizada. (Foto: Pexels)

En ese sentido recorto que la aceptación no sólo debe venir de uno mismo, sino también de otros y permitir que cada quien tenga sus propias experiencias. "Es él respetar la decisión o elección de las personas con lo que le hace sentido a la persona. Yo no me puedo poner en una vara porque mi experiencia fue mala o porque fue buena y decir que esa tiene que ser la experiencia para todas las personas porque ahí estoy hablando desde mi privilegio. Como yo no puedo bajar de peso entonces me hago una creadora de contenido y hago todo un movimiento con eso y ahora nadie puede bajar de peso, no, no se trata de eso", destacó.

Asimismo, agregó que incluso con la deconstrucción y el cuestionamiento pueden existir deseos de transformar el cuerpo y sobre ello señaló "es mi elección y el porqué lo estoy haciendo es cosa mía; si hay gente que quiere seguir en la cultura de la dieta pues también es parte del equilibrio en la vida, es parte de lo que en ese momento a esas personas les está funcionando, tal vez en un mes digan 'no, sabes qué, está horrible' y entonces lo cambian pero es parte de la empatía y de la tolerancia a la deconstrucción y a la elección de las personas que hay que desarrollar más".

Identificar los discursos de influencer

Tomando en cuenta lo anterior, Lucero Peña cuestionó el papel de algunos discursos que circulan en redes sociales y, sobre el papel de los influencers, agregó que hay que prestar atención a que se cumplan los puntos antes señalados en los que se toca el tema de la aceptación desde el cuestionamiento y el bienestar de las personas.

"Es que le ayudes a la gente a cuestionarse si bajar de peso va a ser una elección desde qué lugar lo está haciendo, si es para entrar en un bikini, si es porque su mamá la presiona, si es porque el esposo la presiona; hablo en femenino porque justamente estos temas de estigma y violencia estética van muy dirigidas a lo femenino, pero también está lo masculino", precisó.

