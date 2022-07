Gordofobia: ¿Cómo saber si mi médico me está discriminando por mi peso?

Las redes sociales se han convertido en el espacio perfecto para denunciar casos de discriminación desde el sector salud y según los testimonios más virales, las principales agresiones se dan desde asumir un diagnóstico en función del peso del paciente sin si quiera realizarle una revisión adecuada, hasta casos extremos en los que se les niega la atención hasta que no logren bajar un determinado número de kilogramos.

Es por ello que muchas de las voces, incluyendo a activistas y profesionales de la salud que trabajan temas de gordofobia, han identificado algunas de las banderas rojas que no se deben ignorar a la hora de asistir al médico, sea general, nutriólogo o de cualquier otra especialidad. Algunas de estas claves para identificar casos de discriminación hacia personas con sobrepeso u obesidad, fueron compartidas a El Heraldo Digital por la psicóloga clínica Lucero Peña, también conocida en TikTok e Instagram como "Pesos Emocionales".

La doctora y pionera en la Psicología Libre de Estigma de Peso detalló en su conversación con este medio que en más de una ocasión ha escuchado testimonios de pacientes y de usuarios de redes sociales en los que un médico les negó atención por su peso y en otros casos se ignoraron señales de enfermedades crónicas por asumir que las dolencias eran una consecuencia del sobrepeso u obesidad. Y en un momento en el que luchar contra la gordofobia ha ganado tanta importancia, nos reveló cómo identificar si se está viviendo una situación así.

Se tengan problemas relacionados al peso o no, los profesionales de la salud siempre deben de ofrecer una escucha activa a sus pacientes, es decir, preguntar cuáles son los malestares y prestar atención a todo lo que la persona tenga que decir sin que el experto meta en la conversación sus prejuicios y juicios de valor.

De no hacerlo puede haber un mal diagnóstico y, en el caso de las personas con problemas de peso, se puede relacionar a casos de discriminación.

"Cuando tú llegas y dices: 'Oye, sabes qué, me duele la garganta' y te dicen: 'Ok sí, pero tienes que bajar de peso', hay cero escucha activa. Entonces eso se da cuando este profesional de la salud o médico no está entendiendo o escuchando tus necesidades físicas o patológicas, eso puede ser como una bandera roja", precisó Lucero Peña.