Michelle Rodríguez se lanza contra la gordofobia y críticas a su cuerpo: "Soy digna de ser portada de revista"

Michelle Rodríguez rompió el silencio después de que fuera duramente criticada tras ser la portada de una conocida revista de moda. La actriz y cantante, además de defenderse tras las burlas y comentarios sobre su cuerpo, también denunció la gordofobia que existe actualmente y que es un tema del que aún no se está hablando en el país. La celebridad recibió el respaldo de sus millones de seguidores, quienes además de dejarle mensajes de apoyo, también han compartido sus palabras en otras plataformas de redes sociales.

Este miércoles, la actriz, que también destacó por ser integrante de "Me Caigo de Risa", compartió en su cuenta de YouTube un video en el que habló de lo feliz que se sentía de haber estado en la portada del mes de febrero de revista Marie Claire. Asimismo, agradeció al equipo que hizo realidad este proyecto y a todas las personas que le mandaron mensajes positivos; a la par recalcó que se están abriendo puertas para personas como ella: "la representación es importante y la representación está sucediendo".

Michelle Rodríguez habla sobre los comentarios gordofóbicos

La artista, de 39 años, no sólo agradeció las muestras de cariño, también se lanzó contra los comentarios negativos que muchas personas hicieron en su contra, pues además de decir que no se veía bien, también aseguraron que "estaba gorda" y se "romantizaba la obesidad". Michelle explicó que con su aparición en la publicación de moda y estilo de vida se demuestra que la gordofobia es real.

"La gordofobia es algo que existe y que en nuestro país no tenemos ni mínimamente platicado. En los últimos días, la gente ha hablado de mi persona con adjetivos muy feos. Dicen que no me veo bien, que estoy gorda y que esto (señalando la revista) no debe pasar, que estamos romantizando la obesidad, que qué asco”, dijo Rodríguez, quien en un video de menos de 9 minutos contestó a todos sus "haters".

Michelle Rodríguez, que ha sido parte de musicales destacados, indicó que se merece estar en la portada de revista, pues es un reconocimiento a su labor en el medio artístico y recalcó que su cuerpo es "bello y es útil y trabaja para hacerme sentir cómoda; por eso yo lo amo y lo atesoro y, por eso, comparto la importancia de hacernos nuestros mejores amigos", mostrándose orgullosa y dando un mensaje para empoderar a todos los cuerpos.

Michelle Rodríguez contestó a los que la critican por tener un cuerpo grande IG @michihart

Una de las principales críticas que recibió Rodríguez, fueron los temas de salud, pues la gente argumentaba que tener un cuerpo tan grande puede provocar diversas problemáticas. Al respecto, la actriz envió un contundente mensaje, ya que aseguró que no están consientes que ese tipo de comentarios podrían dañar su salud mental.

"Si usted está preocupado por mi salud, le agradecería que cuestionara dos veces antes de hacer un comentario agresivo, porque mi salud mental también es importante, y porque hay gente que pierde la vida por comentarios como los que ustedes están haciendo. Habito en un cuerpo grande y no me avergüenza, lo cuido, lo honró, lo respeto y lo disfruto. Este cuerpo me ha llevado a cumplir mis sueños", sentenció Michelle Rodríguez que se defendió ante las críticas.

"También soy digna de ser portada de una revista; ser amada, de ser deseada, de ser contratada y de existir en este mundo; de tomarme fotos y de salir a la calle vestida y peinada como yo quiera; de amar a quien yo quiera. Punto final", dijo la cantante, quien culminó con una poderosa frase: "Mi cuerpo no es una batalla, mi cuerpo es una revolución".

La actriz resaltó que la gordofobia existe IG @michihart

