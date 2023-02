Ángela Aguilar: 3 looks que demuestran que los jeans holgados son la tendencia de la primavera

Los jeans holgados se han convertido en los básicos indispensables de nuestro clóset y aunque las tendencias de la primavera nos han dejado ver que lo entallado con cortes como el slim o skinny están ganando mucho terreno, lo cierto es que los cortes anchos siguen siendo la gran sensación y para lucirlos hay muchas formas. Aunque una larga lista de famosas nos han sorprendido con cátedras de moda para siempre lucir espectaculares con este tipo de prendas, la reina sin duda es Ángela Aguilar.

Y es que la guapa cantante no sólo lidera en el mundo de la música, sino también en el de la moda, pues sin importar la ocasión siempre sorprende con los mejores looks para robarse todas las miradas y esta primavera no es la excepción, pues ha hecho de los jeans holgados la apuesta perfecta para pasar de lo urbano e informal a lo casual y chic. ¿El truco para lograrlo?, prestar atención a los distintos cortes y formas, además de las prendas con los que se combinan y por supuesto, de los accesorios.

Además de los pantalones acampanados, sabe cómo usar otros estilos. (Foto: IG @angela_aguilar_)

Así que si esta primavera quieres lucir las tendencias de moda juvenil más icónicas y de la forma más glamurosa, tomar inspiración de los looks de Ángela Aguilar será un gran acierto de moda, pues sabe cómo lograr etilos totalmente opuestos y que son perfectos para todo tipo de ocasión. Por si fuera poco, la fashionista también da muestra de que los pantalones acampanados no son los únicos con los cuales cautivar, sino también los cortes mom, baggy o wide leg.

Mom jeans

En una de las primeras cátedras de moda de la intérprete de "Qué agonía", son los mom jeans los que se convierten en los grandes protagonistas del look y además los holgados de una forma discreta que puede terminar en lo elegante, de ahí que no sorprenda que sean los favoritos para ir a la oficina. Uno de los trucos de la famosa para lucirlos es apostar por un tiro alto que ayude a marcar la cintura y con ello crear armonía en toda la figura.

Por otro lado, lo holgado de las piernas permite que luzcan alargadas, aunque otro secreto para lucir espectacular es que el ruedo quede por arriba de los tobillos para darle ese lado fresco y lleno de juventud. En cuanto al resto de prendas, un top de cuello redondo y sin mangas, además de un abrigo largo son perfectos para lucir elegante, incluso si se llevan unos tenis para mantener la comodidad.

Los tenis le dan un plus al look. (Foto: IG @angela_aguilar_)

Jeans wide leg

En cambio, para aquellos días en los que Ángela Aguilar conquista el street style con sus looks, los jeans wide leg son la mejor opción y la más icónica, aunque en este caso el tiro dejó al descubierto el ombligo de forma coqueta. Asimismo, lo único "ajustado" es la pretina y desde ella una caída holgada cae desde la cadera y hasta el ruedo de los pantalones, mismo que la cantante dejó doblado para que los tenis de plataforma queden a la vista.

Cabe resaltar que para la primavera las blusas de manga corta se convierten en nuestras mejores aliadas para soportar el calor y para un par de jeans holgados como estos, una blusa ajustada y de colores neutros como el negro resulta perfecta, especialmente si es corta y permite presumir el abdomen.

La tendencia de la primavera son los ruedos doblados. (Foto: IG @angela_aguilar_)

Baggy jeans

En otras ocasiones ya te hemos contado que los baggy jeans son la tendencia de la primavera y para lucirlos incluso hay "reglas" que han dictado las famosas y Ángela Aguilar no ha sido la excepción, pues los ha llevado en un estilo muy casual e ideal para mantener la comodidad. Por si fuera poco, una combinación como la de la cantante es muy fácil de conseguir, pues basta con agregar una blusa o sudadera oversize para tener el look perfecto y sin demasiado esfuerzo.

¿Cuál es tu forma favorita de usar jeans holgados? (Foto: IG @angela_aguilar_)

