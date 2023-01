Michelle Salas enseña a usar blusas "cuello de tortuga" en invierno sin perder el estilo

El invierno es una de las temporadas más complicadas para muchas personas que quieren seguir luciendo a la moda, pero que ante las bajas temperaturas suelen "perder el estilo" para lucir las prendas más abrigadoras como los abrigos y blusas con cuello de tortuga; sin embargo, con prendas como las anteriores también se puede conseguir una imagen en tendencia y muy elegante. Prueba de ello son los looks de famosas como Michelle Salas que saben cómo conseguir los atuendos más glamurosos.

Michelle Salas es una de las mexicanas más importantes y no sólo por pertenecer a la Dinastía Pinal, sino también porque logró abrirse paso en el mundo de la moda destacando como una de las modelos más icónicas. Como tal, sus looks siempre demuestran que para ser fashionista muchas veces sólo hay que buscar en los básicos del guardarropa, en especial durante el invierno. En sus impactantes cátedras de estilo, la también influencer ha dejado en claro que para esta temporada las blusas de cuello de tortuga son indispensables y perfectas para todo tipo de looks, además de una apuesta antiedad.

Así derrochó glamur en sus vacaciones de invierno. (Foto: IG @michellesalasb)

Y es que así como las pueden vestir las mujeres jóvenes, también son una apuesta perfecta para aquellas de más de 50 años que buscan ideas de looks para derrochar estilo. Por supuesto, al tratarse de una prenda que casi siempre se encuentra en colores neutros como el blanco, negro, gris o café, puede resultar complejo dar con las piezas ideales para combinar y un error muy común de muchas personas es sólo usar este tipo de blusas con jeans, pues aunque lucen bien, también existen otras alternativas.

Los 3 looks ideales para usar blusas con cuello de tortuga

A través de su cuenta de Instagram, Michelle Salas confirmó lo anterior al usar el color blanco como protagonista en una blusa de cuello alto, pero para darle un toque muy chic, la complementó con un traje de pantalón y blazer corto en los que el famoso estampado de pata de gallo le dio todo el glamur a la imagen. Esta es tan sólo una de las formas para lucir en tendencia durante el invierno, pues también se puede optar por:

Pantalones de vestir de tiro alto

Pantalones holgados

Faldas largas y cortas con medias negras

Trajes sastre en colores neutros con o sin estampados

Los tenis también pueden ser tus grandes cómplices. (Foto: IG @michellesalasb)

Cabe destacar que aunque los toques de color siempre aportan mucho a la imagen, no siempre son necesarios y de ahí que no sorprenda ver que la influencer también apueste por los looks monocromáticos con todo tipo de prendas y convirtiendo a las blusas de cuello alto en las protagonistas. Por supuesto, para conseguirlos basta con elegir un solo color y aplicarlo en todo el outfits, ya sea con uno o varios tonos.

Mientras que los accesorios son piezas clave para terminar de lucirse como nunca y si algo ha demostrado Michelle Salas con sus fotos de Instagram es que los anillos y arracadas son perfectos para agregarle brillo y glamur a la imagen entera; un truco al que recurre mucho es usar el dorado para resaltar aún más. Por otro lado, al lucir un estilo como este en el que el cuello queda cubierto por completo y la atención se centra en la cara hay que saber elegir el peinado adecuado como:

Recogidos como colas de caballo o chongos

Cabello suelto, pero con diadema y sin que el pelo se vea al ver el look de frente

Ondas suaves para un look desenfadado

No te olvides de los accesorios y del estilo del cabello. (Foto: IG @michellesalasb)

En lo que respecta a los modelos que se pueden usar al llevar las blusas de cuello de tortuga también es importante recordar que según el estilo que se quiera lograr es el diseño que se debe buscar, algunos ejemplos son:

Diseños de punto para looks casuales y formales

Blusas de seda y con detalles como un olán en el cuello alto, ideales para una imagen más chic

De transparencias para una imagen sensual

De crochet o estambre para un look más abrigador

¿Y tú, cómo usas las blusas de cuello de tortuga? (Foto: IG @michellesalasb)

