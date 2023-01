Moda 2023: los jeans se llevarán holgados y sin abotonar, ¿te sumas a la tendencia?

Año nuevo, estilo nuevo es el lema perfecto para iniciar con todo este 2023 en especial si lo que se busca es lucir a la moda con las mejores tendencias que no sólo dominarán el invierno, sino también el resto de estaciones y aunque aún hay mucho por conocer y que incluye desde la ropa hasta los accesorios, los looks virales de redes sociales ya dieron adelantos de cómo vestir a partir de este enero. Una de las apuestas preferidas son los jeans holgados, pero no se lucirán como hasta el pasado mes de diciembre.

La principal razón de lo anterior es que tanto las influencers como algunas famosas han dejado ver en sus looks una nueva tendencia a la hora de llevar jeans, pues ya no basta con llevarlos holgados o en su versión oversize; en cambio, ahora se deberán lucir sin abotonar para que de esta forma la ropa interior quede por completo al descubierto. Por supuesto, esta tendencia se suma a algunas que se vieron desde la temporada primavera-verano 2022 o simplemente las renuevan.

Es la apuesta juvenil más viral del momento. (Foto: IG @kimkardashian)

¿Cómo lucir los jeans desabotonados este 2023?

Una de las primeras famosas en dar la muestra de esta tendencia fue Kim Kardashian para la portada de la revista Interview, para la que modeló unos pantalones de mezclilla de tiro alto y piernas anchas; sin embargo, a la hora de estilizarlos demostró que el tiro bajo o a la cadera sigue de moda. De esta forma llevó el botón suelto y con el cierre a medio subir para doblar la pretina hacia afuera y conseguir una imagen urbana.

Tal y como se aprecia en esta apuesta de la socialité, lo que se busca al crear esta dupla es dejar la ropa interior a la vista, en especial cuando se habla de bragas con el logo de la marca al frente. De hecho, esta apuesta de dejar la lencería a la vista ha ido ganando popularidad desde la primavera pasada cuando Gigi y Bella Hadid, además de Kendall Jenner y Hailey Bieber la lucieron de la mano de Miu Miu.

Pero para este 2023 la fiebre por este estilo va mucho más allá, pues el dejar los jeans desabotonados también permite lucir cualquier modelo de tanga y que también quede a la vista. Aunque este "accesorio" en los looks recuerda mucho a las tendencias de los 2000, desde finales del año pasado famosas como Dua Lipa o Kaarol G la han llevado a su estética personal; de esta forma, se confirma que la nueva tendencia es un reemplazo de los pantalones de tiro bajo, pues el doblez que se le realiza en la pretina ayuda a llevarlos a la altura de la cadera.

Los tenis ayudarán a conseguir el estilo perfecto. (Foto: Pinterest)

Es la tendencia que se llevará todo el año. (Foto: Pinterest)

Una de las mejores partes es que este estilo urbano se puede llevar en muchas ocasiones y siempre que se busque un estilo relajado e informal en la imagen, pues se puede lucir la clásica combinación de jeans con un top, con abrigos largos para esta temporada de invierno e incluso con un bikini para la temporada primavera-verano 2023. Así que si este año nuevo quieres lucir al último grito de la moda, no puedes dejar pasar esta apuesta informal para tus jeans.

Sin embargo, como puede llegar a ser complicado elegir los looks adecuados o las prendas ideales para lucir el escote que se genera en el abdomen, puedes tomar inspiración de los siguientes outfits. Y si la tendencia aún no te convence del todo, puedes esperar a las vacaciones de primavera o verano para llevar tus bikins por debajo del look y conseguir esa seguridad para presumir la figura. ¿Te animas?

Ideal para los días más calurosos. (Foto: Pinterest)

Las blusas de seda también te ayudarán a darle un toque más chic a tus jeans. (Foto: Pinterest)

¿Usarías esta tendencia en tus próximas vacaciones a la playa? (Foto: Pinterest)

