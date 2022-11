Karol G enseña coqueta tanga con un look de Barbie y enamora a millones

Las famosas no dejan de darnos pequeñas probaditas de las tendencias que causarán furor en el mundo de la moda para la temporada primavera-verano 2023 y la mejor parte es que también se pueden lucir durante el invierno para imponer estilo. Entre la larga lista de novedades para crear looks de impacto destacan las tangas a la vista, tal y como las solían llevar las celebridades en la década de los 2000. Aunque desde hace meses han ido regresando poco a poco, en los últimos días estrellas como Dua Lipa han confirmado su icónico regreso.

Por supuesto, la cantante británica no es la única que ha impuesto estilo con esta coqueta lencería a la vista, pues a esta tendencia también se sumó Karol G quien por medio de una sesión de fotos en Instagram se lució como nunca y demostró por qué es uno de los grandes íconos y referente de la moda. Pues además de afirmar que dejar la tanga por arriba del tiro del pantalón, dejó en claro que se trata de la apuesta perfecta para recuperar los looks de Barbie que han causado furor desde el verano.

Karol G se suma al regreso de esta tendencia de los 2000

En su cátedra de moda, Karol G demostró que el rosa es el color perfecto para las últimas semanas del año y que seguirá de moda para la próxima temporada; claro que para dar su sello personal creó el estilo de Barbie con un toque urbano y prendas holgadas que tienen el pretexto perfecto para sacar el lado más sensual. Y es que para la ocasión la intérprete de "Tusa" vistió unos pantalones de tiro bajo que permiten que las caderas se vean más pronunciadas y a la vez lucir una colorida tanga de la forma más sensacional.

Así presumió la tendencia del momento. (Foto: IG @karlog)

Si hace unos días Dua Lipa demostraba que una excelente forma de lucir icónica y enamorar a millones era con una tanga blanca y bordada con su nombre, este martes la colombiana dejó en claro que el rosa es el color perfecto para imponer moda y para mantener un look monocromático, eso sin mencionar que da el último toque al estilo de Barbiecore.

Asimismo, algo que llamó la peculiar atención es que apostó por un diseño micro con el cual las caderas logran mayor volumen, además que las cintas a la altura de la cintura ayudan a acentuarla uy que la figura luzca llena de curvas, en especial si se combinan con con jeans de tiro bajo, camisa denim desabotonada y oversize con la cual conseguir un look más relajado, pero sin perder el estilo.

Por supuesto, al hablar del posible regreso de las tangas a la vista no resulta sorpresa, pues desde finales del 2021 ha llamado la peculiar atención el retorno de pantalones y minifaldas a la cadera, un detalle que resultaba como el escenario perfecto para todo tipo de accesorios o lencería que tuvieran protagonismo. De hecho, durante la primavera Gigi Hadid también se sumó a una tendencia similar, pero en lugar de esta sensual prenda, con las bragas a la vita.

Más tarde y con su embarazo, Rihanna confirmó el regreso de las cadenas para la cintura que también resultan magníficas para el retorno de los tiros bajos. Así que con los recientes looks de Dua Lipa y de Karol G no se habla de las tangas como una apuesta del invierno, sino también como un adelanto del detalle que no podrá faltar para la temporada de primavera-verano 2023. ¿Te animas a traer de regreso esta tendencia de los 2000?

Karol G conquistó la red con este icónico look. (Foto: IG @karlog)

SIGUE LEYENDO

Kylie Jenner conquista Instagram con enterizo de transparencias

Altaír Jarabo conquista Instagram con el bikini amarillo ideal para festejar Navidad en la playa

Georgina Rodríguez presume su rincón navideño en su lujosa mansión