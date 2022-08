Kendall y Kylie Jenner imponen moda con minifaldas denim; así se deben usar para estar en tendencia

Las tendencias para otoño no dejan de hacer sus grandes apariciones y en esta ocasión fueron las hermanas Kendall y Kylie Jenner quienes protagonizaron un fin de semana lleno de looks en los que las minifaldas denim se robaron todas las miradas, pues impusieron moda con las prendas ideales para conquistar la temporada y presumir estilos totalmente diferentes al pasar de lo "cowboy" a lo "Motomami", respectivamente.

Y ahora todo el mundo está hablando sobre sus outfits con minifaldas denim, mismas que a partir de este mes de agosto serán básicos del guardarropa, en especial si se tiene más de un diseño, pues esto es factor clave para imponer estilo y crear combinaciones perfectas y siguiendo diferentes corrientes del mundo de la moda. Es por ello que en esta ocasión te contamos todo lo que tienes que saber para usarlas y lucir en tendencia sin caer en los errores más comunes.

Kylie Jenner impone moda con un estilo "Motomami"

Hace unas semanas te hablábamos sobre la tendencia "Motomami" que impuso la cantante Rosalía y que para lograrlo hay que tener varias prendas que recuerden a los motociclistas, así como que estén hechas de materiales como el cuero; sin embargo, Kylie Jenner llegó a renovar estos looks virales al darle su toque personal con una minifalda de mezclilla y el resultado es perfecto.

Kylie Jenner impuso moda con este look. (Foto: IG @mafiakylie)

Este fin de semana acaparó todos los reflectores en una aparición pública junto a Travis Scott, el padre de sus hijos, y su look causó sensación entre los fans, pues demostró que esta prenda ya no puede faltar en los próximos meses y para ello no hay mejor opción que un diseño asimétrico en el que una parte sea más larga que la otra. Asimismo, se puede llevar la tendencia de "doble pretina" para darle ese efecto de varias tonalidades.

De acuerdo con la empresaria, para sumarse a la tendencia "Motomami" sólo hay que agregar una chaqueta de motociclista en color rojo con blanco y lentes de sol; mientras que como toque final, bastarán unos tacones estilo gladiador para atar las cintas a la altura de los tobillos.

Estos tacones son ideales para usar minifaldas denim. (Foto: IG @kyliejenner)

Kendall Jenner y su look más casual en "cowboy"

Como adelantábamos, existen muchas formas de lucir esta nueva tendencia que arrasará durante las últimas semanas del verano y el venidero otoño, y Kendall Jenner ya dio lecciones de moda con las que demostró que no hay mejor opción que las minifaldas denim para sumarse al estilo "cowboy" y la mejor parte es que looks como estos son muy fáciles de recrear, ya que sólo se necesitan básicos del guardarropa.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la modelo presumió el look perfecto para un día relajado en el que una minifalda es la gran protagonista, pero a diferencia de la propuesta de su hermana menor, Kendall apostó por un diseño de tiro a la cadera y con un cierre justo por en medio de la prenda; mientras que en el ruedo destacan hilos blancos enroscados y hechos con la misma mezclilla.

Para combinar, basta con agregar una blusa de tirantes o incluso un top en color blanco y con estampado para darle un toque aún más casual al look. Aunque la socialité no presumió el calzado con el que lució para completar su look, unas botas texanas serán perfectas.

Kendall Jenner tiene el look perfecto para un día de descanso. (Foto: IG @kendalljenner)

