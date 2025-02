3 dietas populares para perros que no son croquetas, pero que ponen en RIESGO su SALUD

Estamos seguros que si tienes un perrito o más en casa, todo el tiempo buscas darles lo mejor y ante ello no dudas en los cuidados básicos como baños, vacunas, cepillarles los dientes o sacarlos a pasear para evitarles el estrés y la ansiedad, pero también quieres hacerlos felices con todo tipo de juguetes, premios y más tendencias que ves en redes sociales, ¡y no te culpamos!, pues todos queremos lo mismo, ¿pero alguna vez te has preguntado si estos métodos de entretenimiento son adecuados para ellos?

Probablemente no. Y no está mal del todo, pues a veces escuchamos las recomendaciones de amigos y conocidos o caemos en las distintas publicidades sin antes consultarlo con el médico veterinario de nuestros lomitos, lo que representa un grave error. Y es que el tener una consulta previa antes de darles cierto tipo de premio, algún cambio en su alimentación o presentarle nuevas tendencias virales puede ser fundamental para no poner en riesgo la salud de la mascota.

Es por ello que hoy te compartimos las tres dietas más populares para perros, entre las que no se incluyen las croquetas, pero que pueden poner en riesgo la salud de los peludos ya sea porque no son aptas para ellos, porque no hicimos una transición adecuada o simplemente porque no existen fundamentos científicos que confirmen que los estamos ayudando. Así que si eres de los dueños que siempre quiere consentir a su mascota, pero a la vez cuidarla, te recomendamos no dejar de leer.

Alejandra Guerrero, médico veterinario y especialista en nutrición del área de Comunicación Científica de la marca Royal Canin, compartió que existen al menos tres dietas populares para mascotas que los puede poner en riesgo por diversos factores. Entre ellas estaca la alimentación cruda y medicinas alternativas; aquí te compartimos todo lo que tienes que saber sobre ellas.

¿Y tú, cómo cuidas a tus mascotas? (Foto: Pexels)

“Como tutores comprometidos con el bienestar de nuestros animales de compañía, parte de nuestra responsabilidad es cuestionar la seguridad de las modas virales a las que estamos expuestos diariamente, asegurándonos que en realidad pueden mejorar sus vidas y no que puedan resultar dañinas para su correcto desarrollo físico y/o mental”, dice Alejandra Guerrero.

¿Es bueno darle comida diferente todos los días a los perros?

Es común que se piense que los perros se pueden "aburrir" de comer lo mismo todos los días, especialmente cuando hablamos de las croquetas y según Alejandra Guerrero, médico veterinario, la respuesta es que no. Pues se sabe que los canes tienen sólo dos mil papilas gustativas, mientras que los humanos tenemos cerca de 9 mil, por lo que "no existe o existirá una necesidad de cambiar sabores cada día".

Sobre lo anterior aclara que cuando perro deja de comer su alimento no es porque se haya aburrido, sino que existen varios factores para que esto ocurra, por ejemplo, que las croquetas estén en mal estado, que perdieron su sabor, aroma o valor nutritivo. Asimismo, puede ser señal de un problema de salud o enfermedad dental que afecte su apetito, estrés, ansiedad e incluso que no tenga suficiente hambre al no haber desgaste de energía.

¿Por qué la dieta BARF no es buena?

Las dietas BARF o ACBA son una forma de alimentar a los perros con alimentos crudos y aunque es muy popular, para los expertos no es la mejor forma de cuidar a nuestras mascotas. Sobre ello, la experta recuerda que dentro del gremio de veterinarios, las croquetas son de las mejores opciones para alimentar a las mascotas y es que en ellas se garantiza un perfil nutricional completo y equilibrado, por lo que no es tan recomendable seguir esta tendencia de alimentación. Evita darle este tipo de alimentación a tu mascota. (Foto: Pexels)

"En el caso de las dietas que contienen carne y huesos crudos, no solo hablaríamos de los riesgos de asfixia, sino que entraríamos al terreno de la contaminación microbiana. De acuerdo con diferentes estudios, existe una larga lista de infecciones bacterianas transmitidas a través de las 'dietas crudas', incluyendo la Salmonella, bacterias resistentes a los antibióticos, Listeria, E. Coli, y parásitos como la Toxoplasma Gondii, recordemos que muchas de ellas también podrían ser transmitidas a los humanos, por lo que antes de tomar una decisión sobre el tipo de dieta que ofrecerás a tu compañero, te aconsejamos visitar a tu médico veterinario para conocer la mejor alternativa", aclara la experta.

Suplementos, medicina alternativa y holística para mascotas, ¿por qué no se recomienda?

La veterinaria Alejandra Guerrero insiste en que, “nada puede reemplazar a la medicina veterinaria”, por lo que ante un importante crecimiento en las terapias alternativas para mascotas como puede ser la acupuntura, la aromaterapia y la alimentación con suplementos, siempre se debe de recordar consultar con un experto veterinario que determine si esto es adecuado para nuestro perro u otra especie de mascota o si por el contrario puede estar en riesgo por el proceso.

“Hay que recordar que nuestras mascotas no son accesorios, por lo que debemos procurar su bienestar, respetar su naturaleza y sus necesidades únicas deben estar al frente de nuestras decisiones o gustos, procurando ofrecer una vida saludable y amorosa que contemple su edad, talla, peso, condición física o si vive con alguna enfermedad”, concluye la experta.

