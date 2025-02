¿Qué pasa si baño a mi perro con shampoo de humano?

No hay mayor responsabilidad que la de tener un perro en casa, pues todos los días tenemos que tener uno o varios horarios para que salga a pasear y hacer sus necesidades, pero también para jugar con él, alimentarlo y darle todos los cuidados que necesita; recordemos que se trata de una vida que depende completamente de nosotros y así como él o ella nos alegra la vida, nosotros le tenemos que devolver el favor cuidándolo hasta en el más pequeño detalle para evitar que se enferme.

Entre la larga lista de tareas que podemos llegar a tener al adoptar un perro está el baño, pues al igual que nosotros necesitan un aseo más profundo para retirarles la suciedad que se va acumulando en su pelaje, pero también para detectar si hay presencia de pulgas o garrapatas que lo pongan en riesgo. Si bien es cierto que no todos los lomitos aman bañarse, es un proceso por el que deben de pasar eventualmente; sin embargo, esta tarea suele causarle muchas dudas a los dueños; una de las más frecuentes es si se puede usar shampoo de humanos para bañar a un perro.

Aunque para muchos dueños responsables lo anterior es impensable, hay ocasiones en las que ya le urge un baño a la mascota de la casa y cuando ya tenemos listo descubrimos que la botella de shampoo está vacía o que ya no hay jabón en barra. ¿Y qué procede?, pensar en el champú para humano pensando que no les debería de causar ningún riesgo, cuando la realidad es otra.

Y es que aunque pocas veces reflexionamos sobre ello, la piel de los peluditos es completamente distinta a la de nosotros y es precisamente por ello que cada especie tiene los productos adecuados para cada uno, ¡y no hablar de cuando entramos en especificaciones!, como puede ser la caspa o la piel sensible.

Aprende a cuidar a tu mascota hasta en la hora de baño. (Foto: Pexels)

¿Qué champú de humano puedo usar en mi perro?

La respuesta de los veterinarios cuando se les pregunta sobre los tipos de champú para humanos que se pueden usar en los perros es ninguno, ya que como te adelantábamos, están pensados para las necesidades de las personas y no de las mascotas, por lo que al usarlos podemos ocasionarles irritaciones y otros problemas en la piel. Así que en aquellos momentos en los que tu perro necesite un baño y no tengas el shampoo, lo mejor es posponer el baño y no aplicar nada que no sea adecuado para su piel.

Pues incluso dentro de las propias marcas de jabones para mascotas existe el riesgo de causarles alguna irritación y esta puede aumentar todavía más si los baños son demasiado frecuentes. Es por ello que a la hora de escoger un buen champú para los lomitos, los expertos recomiendan que la fórmula sea suave y nosotros lo podemos detectar si en los ingredientes encontramos taurato y lauril sulfato, mismos que son compatibles para la piel y pelaje de tu amigo de cuatro patas, según el sitio web de Purina.

Estos ingredientes al no encontrarse en los productos para humanos, les puede causar daños en la piel que notarás al instante y que pueden ir empeorando con el paso de los meses y más si los baños en tu mascota son demasiado frecuentes. De acuerdo con los expertos, aquí te compartimos algunos de los daños en la salud que le puedes provocar a tu animal de compañía.

Dañar el manto ácido de tu perro que los protege contra virus y bacterias

Piel seca

Comezón

Enrojecimiento en la piel

¿Qué hacer si no tengo champú para perros?

Lo mejor que puedes hacer cuando se te acaba el shampoo o jabón en barra para tu perro es posponer el baño y evitar el uso de productos para humanos o para trastes, ya que éstos últimos también suelen usarse y son todavía más agresivos con la piel de tus mascotas. Si no puedes posponer el baño, puedes preparar un champú casero con ingredientes naturales y que son amigables con tu mascota.

Combina un litro de agua, dos cucharadas de romero y media taza de vinagre de manzana.

Mezcla media taza de harina de avena, media taza de bicarbonato de sodio y 120 ml de agua fría.

Aunque estos ingredientes no deberían de causarle ningún daño a la piel o pelaje de tu mascota, es importante que antes de prepararlos y o aplicarlos sobre tu animal de compañía, consultes a su veterinario. Lo anterior te ayudará a evitar problemas, pues no debes olvidar que muchas mascotas también presentan problemas previos en la piel, o bien, ser alérgicos a algún ingrediente en particular.

