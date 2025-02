Starbucks estrena deliciosa y romántica bebida por el Día de San Valentín, ¿cuándo estará disponible?

En el mes más especial de todos, Starbucks se unió a los detalles románticos del 14 de febrero con una linda colección de vasos, cake pop y bebidas deliciosas. Este mes del Amor y la Amistad habrá tres sabores que definitivamente no te puedes perder, dos ya están disponible y otro puedes probarlo antes que nadie.

Se trata del Rockmance Frappuccino, una deliciosa bebida fría que solo estará disponible por tiempo limitado. Así que haz plan e invita a tu amorcito, amigo o amiga a que prueben juntos este nuevo lanzamiento y si quieres probarlo antes que nadie solo debes ser miembro Rewards.

Al llegar a tu sucursal de Starbucks favorita verás que ya hay dos sabores disponibles para festejar el 14 de febrero como la “Pink Drink” o la “Dragon Drink Refreshe”. Ambas son elaboradas con fresa y son bastante refrescantes, perfectas para la temporada. A estas bebidas les puedes agregar un toque romántico con una cake pop en forma de corazón, las cuales ya están disponibles.

El Rockmance Frappuccino será válido únicamente para miembros Starbucks Rewards y debes tener en cuenta que está sujeto a disponibilidad de productos en tiendas. No es acumulable con otras promociones, cupones, descuentos ni beneficios del programa Starbucks Rewards.

| Foto: Instagram @starbucksmex

¿Cuál es la nueva bebida de San Valentín en Starbucks?

El Rockmance Frappuccino es la nueva bebida de San Valentín que lanzó Starbucks y estará disponible del 7 al 9 de febrero de 2025. Sin embargo, la promoción es únicamente válida para miembros Starbucks Rewards al ordenar con Starbucks Rewards en tienda, Pickup (recoge en tienda) y Starbucks Rewards Delivery (servicio a domicilio).

Si quieres saber más detalles sobre esta bebida puedes acercarte con el barista para preguntarle cuál es la base y de qué está elaborada, así podrás agregarle los modificadores que desees para que quede tal y como te gusta. Pero eso sí, no olvides pedir la deliciosa crema batida hasta arriba.

El Rockmance Frappuccino es una deliciosa bebida fría que solo estará disponible por tiempo limitado | Foto: Sitio web Starbucks

¿Cuándo estará disponible la bebida de San Valentín para clientes?

La bebida especial por el Día de San Valentín, el Rockmance Frappuccino estará disponible para el público en general a partir del 10 de febrero. Así que no te preocupes si no eres miembro Starbucks rewards, solo es cuestión de que esperes unos días y luego podrás probarla para que no te quedes con las ganas de invitar a esa persona especial con la que vas a celebrar el 14 de febrero.

Bebidas y productos especiales de San Valentín en Starbucks

Bebida Pink Drink

Bebida Dragon Drink Refreshe

Cake pop de corazón

Colección de vasos

Llavero barista

