¿Cómo preparar alitas sabor búfalo para ver el Súper Bowl?

Las alitas búfalo son el snack perfecto para disfrutar del Súper Bowl y aquí te vamos a compartir una receta facilísima de hacer y además deliciosa para prepararlas en casa. Es importante que sigas las instrucciones al pie de la letra y que tengas todos los ingredientes para que te queden perfectas.

Si ya tienes todo listo para este domingo de Súper Bowl pero te falta un snak que le encante a tu familia, amigos o invitados, las alitas búfalo son un éxito seguro, no te preocupes si no eres un experto en la cocina porque a pesar de ello podrás realizarla aunque no te hayas graduado en gastronomía.

A todos nos encantan las alitas sobre todo cuando están bañadas en una rica y picosita salsa. Este snack se ha convertido en el favorito de miles de personas porque tienen un sabor ligero y flamante, pero sobre todo, tienen impregnada la famosa salsa búfalo que sabe riquísima, verás que después de probar este manjar, todos se estarán chupando los dedos de lo ricas que quedan.

Que no te falte nada para ver este domingo el Super Bowl LIX mientras se enfrentan las Águilas de Filadelfia contra los Kansas City Chiefs desde la comodidad de tu casa, así más vale que ya estés preparado porque vas a necesitar mucha botana y comida para pasar una tarde muy a gusto.

¿Cómo preparar alitas búfalo?

Antes que nada debes conseguir todos estos ingredientes y verificar que no te falte ninguno para que las alitas búfalo queden deliciosas. Una vez que estén listas, acompáñalas con aderezo ranch y bastones de zanahoria y api. Y si lo prefieres también puedes beber una cerveza bien fría y disfrutar del enfrentamiento en el Súper Bowl.

Ingredientes (receta para 4 personas)

1 kg de alitas de pollo

1 taza de salsa picante tipo búfalo

½ taza de mantequilla derretida

1 cucharadita de ajo en polvo

1 cucharadita de cebolla en polvo

1 cucharadita de paprika o pimentón

Sal y pimienta al gusto

½ taza de harina de trigo (opcional, para extra crocante)

Aceite para freír o aerosol para hornear

Instrucciones para preparar alitas búfalo

Seca bien las alitas con papel absorbente y sazónalas con sal, pimienta, ajo en polvo, cebolla en polvo y paprika. Enharina ligeramente las alitas para que queden más crujientes. Calienta aceite en una olla o sartén a 180°C (350°F) y fríe las alitas en tandas por 10-12 minutos hasta que estén doradas y crujientes. Escúrrelas en papel absorbente mientras preparas la salsa. Para la salsa búfalo, mezcla la salsa picante con la mantequilla derretida. Baña las alitas en la salsa caliente y sírvelas inmediatamente.

¿Qué sabor tiene la salsa búfalo?

La salsa búfalo tiene un sabor picante, ácido, mantequilloso y ligeramente salado. Su combinación de salsa picante y mantequilla derretida le da un equilibrio perfecto entre calor y cremosidad. Si prefieres que sea menos picante, puedes ajustar la cantidad de salsa picante o agregar más mantequilla. También puedes hacer versiones más dulces añadiendo miel o azúcar morena.

