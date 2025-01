Sorprende a tu amorcito con un delicioso spaghetti a la crema con camarones

El Día de San Valentín es uno de los más románticos y especiales para los enamorados, pero si estás soltero, no creas que por no tener pareja no puedes celebrar este día porque también es una fecha para celebrar la amistad o simplemente el amor ¿ya pensaste cómo vas a sorprender a esa persona que hace latir tu corazoncito? Te vamos a dar una súper idea ¿qué tal si la conquistas con una cena deliciosa?

Olvídate de comprar comida preparada, pon en práctica tus habilidades culinarias y atrévete a preparar un spaghetti a la crema con camarones. Ni te preocupes en ser un experto en la cocina, solo necesitas seguir puntualmente estas instrucciones, comprar los ingredientes indicados y listo, tu pareja amigo o amiga se van a sentir más que especiales con esta sorpresa.

Dicen que el amor entra por el estómago, y es que de esta forma puedes enamorar a cualquier persona. Antes de empezar con esta receta, toma en cuenta que para preparar este platillo, necesitarás aproximadamente una hora, lo ideal es que tengas todos los ingentes listos para que no tengas dificultades a la hora de prepararlo.

Sirve este riquísimo spaghetti con camarones caliente y acompaña con pan de ajo o especias. No olvides el vino tinto para brindar, elige uva dulce para contrastar el sabor, te sugerimos elegir merlot o concha y toro. Decora con rosas rojas y velas. Si después de esto no la o lo conquistas, ahí no es o probablemente tengas que mejorar en la cocina, así que manos a la obra.

Antes de empezar con esta receta, toma en cuenta que para preparar este platillo | Foto: Pinterest

Receta para preparar spaghetti a la crema con camarones

Como tips adicionales, es ideal que la pasta esté al dente para que tenga una buena textura a la hora de agregarle la crema, los camarones y sobre todo cuando la sirvas. Puedes añadir un toque de queso parmesano arriba para que quede aún más delicioso. Elige camarones precocidos o crudos, ambos son ideales para la receta.

Ingredientes

500 gr de pasta spaghetti o fetuccini

1 diente ajo

¼ de cebolla

Sal de grano

600 gr de camarón crudo o precocido

90 gr de mantequilla

Caldo de pollo en polvo

1 rama de perejil

½ litro de crema ácida

Instrucciones para preparar spaghetti a la crema con camarones

Pon un litro y medio de agua en una olla, deja que hierva y agrega la pasta. Debes verificar el tiempo de cocción en el empaque, pero regularmente son entre ocho y 10 minutos. Añade un poco de sal. Inicia pelando los camarones crudos y desvena la vena que tiene en el torso con un palillo. Pica finamente el perejil, el cuarto de cebolla y los dos ajos. Mientras tanto calienta una sartén, agrega aceite de oliva y añade la cebolla, el ajo y el perejil, luego acitrona y cuando esté en su punto agrega los camarones, deja cocinar por 10 minutos a fuego medio. Agrega medio litro de crema ácida a la preparación, si es necesario también añade leche para que tenga buena consistencia. Integra bien todos los ingredientes y añade una cucharada del caldo de pollo en polvo, una pizca de pimienta molida y un poco de sal, prueba para que no te excedas en condimentos. Deja cocinar 15 minutos a fuego lento y apaga.

Procura que la crema y esté a temperatura ambiente para que no se corte | Foto: YouTube Los de ÑAM!



¿Cómo se sirve el spaghetti, caliente o frío?

Dependerá del gusto de cada persona, sin embargo, lo ideal es servirlo caliente debido a la preparación hecha con crema y el queso que lleva sobre la pasta. Cuando está caliente lo sabores se integran de una mejor forma y el sabor estará mucho más delicioso. Con esta receta seguro enamorarás a esa persona especial desde el primer bocado.

