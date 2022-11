Altaír Jarabo conquista Instagram con el bikini amarillo ideal para festejar Navidad en la playa

Una de las creencias más populares es que a la playa sólo se va de vacaciones durante el verano que es cuando el clima resulta ideal para pasar horas bajo el sol y disfrutando del mar o la alberca; sin embargo, no es el único momento del año en el cual se puede visitar y el invierno siempre resulta magnífico para una escapada con la cual olvidarse de los días más fríos en la ciudad. Algo que no puede pasar por alto es que en ambas estaciones del año los looks en bikini son indispensables para lucir al último grito de la moda y las famosas siempre tienen los secretos ideales para robarse todas las miradas.

Este lunes fue la actriz Altaír Jarabo quien dio una cátedra de estilo para un viaje en la playa durante las próximas semanas, pues previo a la llegada de la Navidad la famosa está lista para unos días de descanso y al ser considerada como un referente de la moda, no podía dejar de lucir espectacular. Aunque sus looks en bikini no son nada nuevos y siempre presume los diseños más bonitos y antiedad, en esta ocasión se lució con la tendencia que no le puede faltar a ninguna mujer para las celebridades navideñas.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la actriz de 36 años compartió una selfie mirror para presumir el traje de baño más colorido e ideal para atraer todas las miradas, a la vez que lo estilizó con su toque personal para mantener una imagen muy glamurosa y llena de estilo. Por supuesto, no sólo recurrió a tendencias del color al convertir el amarillo en el gran protagonista, pues Altaír Jarabo también se lució con un kimono largo, la prenda favorita de las famosas desde la primavera pasada.

Así impuso moda la actriz. (Foto: IG @altairjarabo)

En el look de la actriz de telenovelas destaca un bikini con un top que ayuda a presumir un escote discreto; mientras que en la parte inferior un tiro bajo se convierte en el gran protagonista para permitir presumir una figura esbelta y torneada, además de un vientre plano. Asimismo, el toque chic y que resulta magnífico para mujeres de todas las edades, son las cintas en los costados de las bragas que ayudan a acentuar las caderas.

De acuerdo con Altaír Jarabo, el truco para lucir icónica en la playa durante las próximas vacaciones de Navidad está en lucir los colores de temporada y aunque el rojo siempre nos hace pensar en la temporada, el amarillo resulta más discreto y elegante. Por otro lado, un estampado en el kimono ayuda a balancear el look y a resaltar el bikini; para ello basta con escoger un diseño de tonos neutros y con un diseño tropical.

Finalmente, un look de playa nunca estará completo sin los accesorios con los cuales darle un toque muy glamuroso y si durante el verano las cadenas para la cintura fueron la sensación, para despedir el año un look más discreto será ideal. En la lección de moda que presumió la famosa también salta a la vista joyería discreta con un collar de dije, aunque siempre se puede complementar con anillos y pulseras; mientras que unos lentes oscuros son indispensables.

Así que si en tus vacaciones con motivo de Navidad piensas en una escapada a la playa, en tu maleta no puede faltar un bikini amarillo ni un kimono, pues son las dos prendas ideales para atraer todas las miradas.

