¿Tangas a la vista? Dua Lipa revive la tendencia de los 2000

En la década de los 2000 una de las tendencias más fuertes y que arrasaba en el mundo de la moda era el dejar las tangas a la vista, esto como una combinación o complemento a los jeans y minifaldas de tiro bajo que también eran la sensación; por supuesto, fueron las famosas las principales promotoras de esta fiebre por presumir su ropa interior más sensual como el toque más chic a sus looks. Aunque con el paso de los años poco a poco la emoción por esta dupla se fue reduciendo en los últimos años ha querido regresar y ahora todo parece indicar que Dua Lipa será su principal promotora.

¿La razón?, que Dua Lipa acaba de apostar por esta tendencia bastante reveladora y arriesgada con la que no deja de arrebatar miradas; sin embargo, no es la única y algo que ha dejado en claro en los últimos meses (o años) es que ella es el gran ícono y referente de la moda, pues su estilo siempre da mucho de qué hablar. Prueba de ello es que este fin de semana conquistó la red con un vestido de transparencias, bikini y pezoneras de Patricio Estrella con las que paralizó la red; tan solo unas horas después, la cantante aprovechó para traer de regreso la tendencia más recordada de los 2000.

Para ello lo hizo a su propio estilo y con una imagen fresca, renovada y con un toque más juvenil además de casual y sin perder el lado más chic de su estilo. Y es que la famosa de 27 años siempre luce las tendencias del momento y agrega un factor sorpresa, en este caso las tangas a la vista, pero acompañadas por la prenda que no ha dejado de causar sensación en el mundo de la moda: una minifalda de mezclilla. Aunque hablar de esta pieza en la temporada otoño-invierno suene una locura, los días más calurosos de la temporada y las tendencias adecuadas como un par de botas altas pueden marcar la diferencia.

Dua Lipa conquistó la red con esta foto. (Foto: IG @dualipa)

Claro que el factor estrella es dejar a la vista el lado más sensual y de acuerdo con la también modelo, un diseño discreto y en color blanco puede ser un gran acierto de moda, en especial si se lleva un pequeño bordado y para ello no dudó en presumir un "Dua" en referencia a su nombre y con el diseño más discreto. Para ello, la estrella pop apostó por un icónico look que no dudamos que Rosalía o Kendall Jenner también habrían usado.

Para ello lució un top de manga larga y escote pronunciado; mientras que para combinar y que la tanga pudiera quedar realmente a la vista, se lució con un tiro bajo que también causó furor a principios de los 2000. En el diseño de la minifalda no sólo salta a la vista lo anterior, sino también un gigantesco broche metálico que abarca todo lo largo de la falda y permite lucir un trozo de tela suelto para un diseño asimétrico.

Finalmente, Dua Lipa lució unas botas altas en color rojo con las cuales contrarrestó las tonalidades azules de su look, mismas que estuvieron presentes hasta en el bordado de la tanga, para conseguir la imagen perfecta de una fashionista. Aunque con este look la cantante británica impuso moda, no es la única en haber dejado la ropa interior a la vista para combinar las tendencias del momento.

Este es el look completo de la cantante. (Foto: IG @dualipa)

Pues si algo demostraron las hermanas Gigi y Bella Hadid en el verano fue que para lucir las faldas de tableadas de tiro bajo de Miu Miu era necesario dejar las bragas a la vista, pero a diferencia de Dua Lipa, esta tendencia veraniega no iba en la parte trasera del cuerpo, sino en la delantera al cubrir el abdomen con los resortes y logotipos de diferentes marcas de ropa para lucir a la moda.

¿Te sumarías al regreso de esta polémica tendencia?, aunque por el momento es la preferida de la intérprete de "One kiss", en los años 2000 famosas como JLo y Britney Speaars la usaban como la apuesta ideal para todo tipo de looks, en especial si de jeans se trataba.

