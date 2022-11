Moda: estos los zapatos que deberás llevar en invierno para mantener tus pies calientitos

Las mañanas y noches más frías nos han sorprendido en los últimos días como una antesala de lo que se vivirá durante el invierno y aunque muchas personas recurren a todo tipo de trucos para no pasar frío, como los abrigos y varias capas de suéteres, además de doble calcetín, existe otra alternativa igual de perfecta con la cual las bajas temperaturas serán un problema del pasado. Se trata del calzado que hay que llevar y lucir al último grito de la moda, pues incluso hasta los zapatos entran y salen de las tendencias para lucir icónica.

Por supuesto, para la temporada de invierno hay que despedir a otras tendencias que vimos a lo largo del año, como es el caso de todo tipo de sandalias que si bien se pueden usar, no son la alternativa perfecta para no pasar frío en los pies y así también evitar posibles resfriados o gripe. La buena noticia es que entran varios zapatos con los cuales crear los mejores looks y sin que ninguna parte del cuerpo esté expuesta a las bajas temperaturas.

Estos son los zapatos que necesitas en tu clóset este invierno

Así que si durante los últimos meses del 2022 y los primeros del 2023 quieres presumir un estilo único y con el cual lucir como toda una fashionista debes conocer esta guía definitiva de tendencias en calzado que te ayudarán a lucir al último grito de la moda, o bien, recrear los looks más casuales de las famosas, pues en esta lista destacan algunos de sus modelos preferidos. Por si fuera poco, son ideales para acoplar a cualquier estilo y robarse todas las miradas. ¿Los pones a prueba?

Dua Lipa presumiendo las botas de peluche que deberás tener. (Foto: IG @dualipa)

Botas de peluche

Dua Lipa se ha convertido en una de las principales famosas que está conquistando la temporada invernal con los mejores looks y entre sus cátedras de moda ha dejado en claro que las botas de todo tipo no pueden faltar para las amantes de la moda; sin embargo, hay un diseño en especial que se debe de tener a toda costa. Se trata de un par de botas de media y con detalles de peluche, un combo perfecto para que los pies se mantengan calientitos sin importar qué tanto frío se presente.

La mejor parte de apostar por un diseño como este, en especial si se tienen en color blanco que es el preferido del momento, es que combina con todo tipo de looks y prendas; así que además de una falda larga, los jeans y leggings también son alternativas perfectas para imponer estilo.

Botas UGG, las más polémicas

Por otro lado, las botas UGG, ya sea con el diseño para meter, al tobillo, a media pantorrilla o por debajo de las rodillas, se deben de tener como uno de los indispensables para combatir el frío, en especial por las mañanas o noches. Aunque este tipo de calzado es muy amado por unos y odiado por otros, famosas como Gigi y Bell Hadid, además de Kendall Jenner, Hailer Bieber o Sydney Sweeney, por mencionar algunos nombres, las lucen en toda ocasión.

Al tratarse de una apuesta muy calientita y cómoda, se pueden combinar con jeans, leggings y atuendos deportivos; uno de los trucos es tenerlas no sólo en el clásico color camello, sino también apostar por los más encendidos como el fucsia o tonos neón.

Gigi Hadid presumiendo el calzado del momento. (Foto: IG @ugg)

Sandalias de peluche

Como señalábamos arriba, las sandalias suelen salir del radar de novedades durante el invierno; sin embargo, es importante señalar que siempre hay alternativas para lucir icónica durante la temporada y así como Kim Kardashian ha demostrado que las de plataforma son ideales para toda ocasión por lo atemporales que resultan, acaba de nacer una nueva tendencia que no te querrás perder.

Se trata de las sandalias de peluche que no sólo harán que todos volteen a ver tu calzado, sino también te ayudarán a mantener tus pies calientitos gracias a la textura del diseño. Por supuesto, siempre se puede lucir la controversial propuesta de llevar calcetas a la vista.

¿Las usarías con tu look más impactante? (Foto: IG @ugg)

Bailarinas con calentadores

Finalmente, para esta temporada de invierno, no puedes dejar fuera de tu radar las bailarinas, ya que son la sensación del momento y además ayudan a darle un toque muy femenino y delicado a la imagen. A pesar de ello es importante recordar que llevarlas con los pies "desnudos" es cosa del pasado, pues ahora para lucir a la moda hay que cubrir o con calcetas largas o con calentadores, de los que ya te hemos contado todo lo que tienes que saber.

En cualquiera de los casos o zapatos que decidas llevar para despedir al 2022 y darle la bienvenida al 2023, debes de tomar en cuenta que los pies fríos serán cosa del pasado, ya que el peluche, afelpado o prendas extras te ayudarán a que siempre están calientitos.

¿Cuál es tu tendencia preferida? (Foto: Pinterest)

SIGUE LEYENDO

Bailarinas, el remplazo de los mocasines para este otoño y se llevarán con calcetas

Botas blancas, la guía definitiva de las famosas para usarlas en época de frío

Andrea Legarreta impone moda al estilo boho con vestido y botas texanas