Bailarinas, el remplazo de los mocasines para este otoño y se llevarán con calcetas

Desde el invierno pasado los estilistas, expertas en moda, famosas e influencers lo tienen muy claro: los mocasines son el complemento perfecto a cualquier look y una de las formas más elegantes de llevarlos era con calcetas largas y blancas, un detalle que despertó mucha polémica, pero que defendieron Kendall Jenner, Gigi y Bella Hadid hasta el cansancio con sus looks más icónicos. Aunque aún es común ver este calzado por las calles, la tendencia de las bailarinas no deja de cobrar fuerza.

Ahora todo indica que las bailarinas serán la alternativa perfecta para conquistar el otoño y la mejor parte es que se pueden llevar con todo tipo de looks, a excepción de los skinny jeans, según se ha visto con el paso de los meses. Si bien es cierto que la fiebre por estos zapatos que traen una nostalgia de la década del 2010, también es innegable que llevan varios meses tratando de hacerle competencia a otros tipos de calzado, incluyendo aquellos con plataforma y todo parece indicar que se quedarán al menos hasta el próximo verano.

Se pueden llevar en el mismo color. (Foto: IG @mumiu)

Los looks con transparencias darán el toque final. (Foto: IG @mumiu)

¿La razón?, que durante la Semana de la Moda en París no se dejaron de ver ni en las calles ni en las pasarelas y algo por lo que han llamado la atención es que al igual que los mocasines encontraron en las calcetas su complemento perfecto; sin embargo, llegaron a innovar las tendencias actuales, pues la forma de lucirlas no sólo destaca por cubrir los tobillos, sino por alternativas que van hasta las rodillas.

El llevar las calcetas tan largas no supone mucha sorpresa para las amantes de la moda, pues desde hace semanas que famosas como Rosalía han demostrado que los calentadores también están de regreso como el accesorio ideal para todo tipo de looks, así que estas dos alternativas pueden ser perfectas para derrochar estilo a lo largo del otoño, en especial si se apuesta por las bailarinas que están causando furor.

Otro aspecto a considerar es que los diseños son muy variados y así como firmas como Miu Miu las han presumido en rosa, no es el único color para presumir, pues el negro siempre será uno de los clásicos y más elegantes, por lo que además se podrán llevar en cualquier ocasión, incluyendo aquellos looks elegantes que toda mujer necesita. Por supuesto, al agregar las calcetas también se da un toque extra de protección y es que durante esta temporada el frío puede aparecer de un momento a otro.

No dudes en usarlos con vestidos lenceros este otoño. (Foto: IG @mumiu)

También se pueden llevar con las calcetas más largas y minifaldas. (Foto: IG @yoona__lim)

Por su parte, las hermanas Mary Kate y Ashley Olsen dejaron claro con la última colección de su firma de moda, The Row, que esta combinación es magnífica para las mujeres más discretas y elegantes, además que el look dictará las claves con las cuales combinar los colores. Un ejemplo muy claro es que un par de bailarinas negras las combinaron con calcetas en tonos tierra y este contraste resulta ideal para agregar un abrigo del mismo color.

En cuanto a las prendas con las que las calcetas y bailarinas se pueden combinar destacan las minifaldas y las faldas, largas, así como los vestidos, tops, suéteres de punto, abrigos, shorts, jumpsuits o pantalones holgados, así como en todo tipo de estampados para un look maximalista.

