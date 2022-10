Las botas se deben de llevar con maxi faldas, afirma Dua Lipa

Lucir a la moda puede ser todo un reto, especialmente cuando hablamos de la temporada otoño-invierno en la que solemos pensar los looks como una mezcla para aquellos momentos en los que el sol sorprende con su calor y de repente un cambio brusco de la temperatura ocasiona que el frío o la lluvia se hagan presentes. Es por ello que las botas se convierten en las favoritas durante estas dos estaciones del año y con ello no sólo nos referimos a las que ayudan a derrapar el agua, sino a las altas y con tacón que completan cualquier atuendo y nos hacen lucir elegantes.

Sin embargo, de apostar por este último diseño se suele presentar un error muy común en el que sólo se combinan con skinny jeans o leggings, cuando las posibilidades y tendencias del momento abarcan mucho más. Por fortuna las famosas siempre nos sorprenden con sus looks y en ellos están las claves para lucir icónica, algo que acaba de demostrar Dua Lipa al enseñar a usar botas para la temporada otoño-invierno 2022-2023 y sin cometer ningún error de moda ni mucho menos recurrir a las dos prendas antes mencionadas, pues según la cantante, las maxi faldas son la opción perfecta.

Dua Lipa afirma que los abrigos también son básicos al usar botas. (Foto: IG @dualipa)

Una de las mejores partes de las maxi faldas es que son perfectas para todas las edades, algo que nos ha demostrado no sólo Dua Lipa a sus 27 años, sino también miembros de la realeza como la reina Rania de Jordania a sus 52 años, quien ha hecho de estas prendas sus básicos del guardarropa. Y es que además de que pueden salvar de un apuro, son la apuesta más elegante si se lleva en colores neutros u oscuros, además de una imagen más casual y juvenil si se luce con estampados.

Ahora por medio de su cuenta de Instagram, donde la cantante se mantiene muy activa, compartió una serie de fotos de sus últimos días, eventos y recorridos por diferentes lugares del mundo y sus looks llamaron mucho la atención al haber convertido a las botas en las grandes protagonistas de sus outfits y si bien demostró que los abrigos largos y de animal print son perfectos para no morir de frío esta temporada, también dio importantes lecciones para usarlas sin cometer errores de moda.

En particular uno de sus looks resalta no sólo por haber apostado por un look total white, sino por la forma tan juvenil y elegante de combinar cada pieza, pues además de una blusa con transparencias y una gabardina blanca y larga también destaca una maxi falda tableada y holgada que ayuda a lucir las tendencias preferidas de la temporada. Por supuesto, esta prenda también es ideal para presumir el lado más femenino y elegante tanto por la textura como por las varias capas que ayudan a darle volumen.

Dua Lipa impuso moda con este look. (Foto: IG @dualipa)

Para contrarrestar el blanco en el outfit del día, Dua Lipa dejó en claro que el calzado en un tono hueso le dará el toque final al atuendo. Por supuesto, no lució sus clásicas plataformas u otros zapatos de temporada, sino unas botas a media pantorrilla, tacón y punta triangular con las cuales se presumió muy elegante. Además, llaman la atención porque se salen de las tendencias más populares del momento como el cuero o el látex; en cambio, se apuesta por el peluche como el complemento perfecto para los días más fríos.

Con este look, la intérprete de "One Kiss" también desmintió una de las ideas más populares a la hora de usar botas durante el otoño o el invierno y es que se cree que siempre deben quedar a la vista, es por ello que los leggings suelen ser sus mejores complementos; en cambio, quedar ocultas bajo los ruedos de las faldas también luce igual de elegante y crea armonía en la figura. ¿Te animarías a combinar botas con maxi faldas al estilo de Dua Lipa?

SIGUE LEYENDO

Capas, la opción más elegante para no morir de frío este invierno y lucir como una reina

Ángela Aguilar y los 3 looks que puedes "robarle" este invierno

Irina Baeva confirma que los vestidos con transparencias son la opción más glamurosa para una cena