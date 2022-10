Ángela Aguilar y los 3 looks que puedes "robarle" este invierno

El invierno está por comenzar y las ideas de looks para lucir perfecta, pero al mismo tiempo abrigada, no se han hecho esperar y aunque la opción más fácil y sencilla de la temporada es combinar leggings y abrigos, no es la más glamurosa ni la preferida de las amantes de la moda. Al igual que en otras épocas del año, tomar inspiración de las famosas puede ayudarte a lucir como toda una fashionista y confirmar que muchas veces para conseguir el outfit ideal basta por usar los básicos del guardarropa, un truco al que recurre Ángela Aguilar.

La cantante se ha convertido en la gran sensación y no sólo por su música o su talento, sino por el porte que siempre mantiene y que la ha llevado a ser una de las grandes íconos de la moda juvenil, no por nada será una de las modelos de Savage X Fenty. Por supuesto, Ángela Aguilar tiene el glamur en las venas y es herencia del estilo que llevaba su abuela, Flor Silvestre, claro que la intérprete de "En realidad" le ha dado un toque más actual para lucir en tendencia y juvenil.

Aunque sus looks en vestidos y tops para disfrutar del calor del verano son los favoritos de todo el mundo, su estilo también destaca en la temporada de invierno, así que no dudes en "robarle" algunos outfits o ideas para combinar prendas básicas del clóset para lucir a la moda y sin morir de frío. Debido a lo anterior, también tendrás que desempolvar tus cárdigan, chaquetas y hasta abrigos, mismos que la propia famosa de 19 años suele presumir.

Los jeans son básicos esta temporada. (Foto: IG @angela_aguilar_)

Una de las primeras ideas para derrochar estilo el próximo invierno es lucir unos skinny jeans, sí, esos que todo el mundo tiene en su guardarropa y que se resiste a dejar ir pese a las tendencias de moda actuales que apuestan por lo holgado. Mientras que para combinar en aquellos días en los que el frío no es tan intenso, un top blanco ayudará a mantener una imagen glamurosa, pero para el balance con lo relajado, basta con agregar una chamarra afelpada con la cual lucir perfecta sin poner demasiado esfuerzo.

La mejor parte de un atuendo como el anterior es que se puede llevar sin importar la edad y aún así conseguir una imagen perfecta; asimismo, resulta ideal para cualquier ocasión, es decir, así como se puede llevar a la escuela, como a unas vacaciones. Por otro lado, el estilo de Ángela Aguilar también confirma algo y es que las blusas de manga larga y cuello alto son indispensables para la temporada, además que ayudan a elevar el outfit en cuestión de segundos.

Esta última prenda es una de las preferidas de "la princesa del regional mexicano" y en muchas ocasiones ha dado muestra de cómo lucirlas, ya sea con camisetas oversize encima, o bien, convirtiéndolas en las grandes protagonistas como en el siguiente atuendo en el que combinó un diseño nude con un pantalón de cuero. Algo que es imposible no notar es que con una idea como esta también se recuperan otras tendencias del momento.

Las joyas y otros accesorios dan el toque final. (Foto: IG @angela_aguilar_)

Pues como te hemos contado en otras ocasiones, el cuero es indispensable para estar a la moda en esta temporada y así lo han afirmado famosas de todas las edades y además de la intérprete de "La Llorona", famosas como Mía Rubín han demostrado que una prenda de este material termina de elevar el atuendo. Debido a lo anterior, no sorprende que además de los pantalones, también sean populares los tops y corsés, así como las chaquetas.

Finalmente, para quienes buscan un estilo más clásico y elegante puedes apostar por este look que es magnífico hasta para ir a trabajar a la oficina. Para ello, según Ángela Aguilar, sólo hay que usar skinny jeans y botas altas, pues el calzado automáticamente le da esa imagen de formalidad; mientras que para el resto del atuendo una blusa y un suéter darán los toques finales.

Ahora que confirmaste que es posible lucir icónica en invierno sin tener que sacrificar el estilo para no "morir" de frío, ¿Qué look te atreverías a "robarle" a la hija de Pepe Aguilar?, no olvides que todos se pueden lograr con básicos del guardarropa.

Aprende a derrochar estilo recreando los looks de Ángela Aguilar. (Foto: IG @angela_aguilar_)

