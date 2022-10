Mía Rubín impone moda con top de encaje y chaqueta de cuero

Mía Rubín se ha convertido en la it girl mexicana que más sensación causa y no sólo por su talento con los micrófonos o los pasos de baile con los que conquista los escenarios, sino también por destacar como pocas personas en el mundo de la belleza y la moda, pues aunque la hija de Andrea Legarreta suele mantener un perfil bajo y privado, de vez en cuando sorprende en redes sociales o en apariciones públicas demostrando por qué causa tanto furor. Algo que ha llamado la atención de los amantes de la moda es que a sus 17 años ya tiene un estilo forjado y fácil de identificar, por supuesto, siempre con su sello personal y eso sus fanáticos lo aplauden.

Durante las últimas horas del fin de semana la cantante conquistó Instagram con el look perfecto para salir de fiesta por la noche o para una reunión en la que se busque ser la más glamurosa y sin duda lo consiguió, pues juntó varias de las tendencias del otoño en un mismo look y el resultado es icónico. A través de sus historias de Instagram, Mía Rubín dejó ver un poco de uno de sus mejores y también más arriesgados looks por un top con escote que no ha dejado de causar furor desde el verano y que incluso han lucido otras famosas como Danna Paola o Dua Lipa.

En una selfie en el espejo, la también hija de Erik Rubín también demostró que el negro es la opción perfecta para conquistar el otoño y para lucir elegante; mientras que las prendas como un top de encaje, chaqueta de cuero y pantalones acampanados ayudan a darle el toque juvenil al atuendo, en especial para aquellas jovencitas de menos de 20 años. Además, se logra el contraste perfecto para presumir una melena de envidia como la de la cantante, pues un rubio resalta aún más en un outfit monocromático como este, un efecto que también se puede conseguir con otros tonos de cabello.

Mía Rubín es el nuevo referente de la moda y el estilo. (Foto: IG @miarubinlega)

En su cátedra de moda Mía Rubín dejó en claro que lo ideal es lucir unos pantalones acampanados de tiro alto para estilizar la figura y lograr un efecto de piernas kilométricas con el que también es posible lucir más alta. Para combinar es necesario agregar un top que puede ir desde un escote en "v" hasta recuperar formas como estrellas o mariposas, que han sido la gran sensación en meses pasados; sin embargo, la intérprete demostró que el encaje es esencial para recuperar una imagen perfecta y muy glamurosa.

Mientras que para terminar de estilizar y conseguir un look menos revelador con un top como este, una chaqueta de cuero es magnífica y siempre es el complemento perfecto de Mía Rubín, en especial si lo que se busca es conseguir una imagen más rockera; eso sin mencionar que las prendas de cuero son la gran sensación del otoño. Finalmente, unas botas terminarán de crear el estilo perfecto y con el cual acaparar miradas.

¿Te animarías a robarle el estilo a la famosa?, recuerda que en un sólo look consiguió presumir todas las tendencias del otoño que van desde el calzado más deseado de la temporada. hasta cortes holgados, prendas de encaje y con transparencias además del cuero.

