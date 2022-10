El peinado que llevabas a la escuela es el favorito de Dua Lipa para looks elegantes

Uno de los retos más grandes en el mundo de la moda y la belleza es dar con los looks más elegantes ya sea para una fiesta, un evento importante y por qué no, una alfombra roja o premiaciones, como siempre nos demuestran las celebridades, pero lo complejo de siempre lucir perfecta es que no sólo hay que considerar las prendas y joyas más lujosas, sino también un maquillaje de impacto y hasta el peinado adecuado que combine con todo lo anterior. Casi todos los días las famosas más queridas del mundo nos sorprenden con sus cátedras de estilo, pero Dua Lipa se acaba de convertir en la gran sensación.

Desde hace años, el estilo de Dua Lipa es uno de los preferidos a nivel mundial, pues siempre logra lucir en tendencia y a la moda con sus looks, incluso si en su rostro lleva poco maquillaje o si su cabello largo y negro no tiene mucho protagonismo. Ahora, la cantante británica llegó al The Booker Prize 2022 para confirmar que si de su melena se trata, tiene el peinado ideal para impactar a todos y seguir presumiendo su versión más elegante, tal y como lo ameritaba la ocasión en la que incluso intercambió unas cuantas palabras con la reina consorte de Inglaterra, Camila Parker.

Se trata del peinado que llevabas a la escuela y que si no era tu favorito entonces, lo será ahora, pues Dua Lipa llegó para demostrar que menos es más y que esta regla aplica hasta en el estilo del pelo. Pues con su último look que no dudó en compartir en su cuenta oficial de Instagram, dejó en claro que lo sencillo y discreto es magnífico para lucir elegante y a la moda; la mejor parte de apostar por una tendencia como la de la también modelo es que es muy fácil y rápida de lograr.

¿Reconoces este peinado? (Foto: IG @dualipa)

Cuando decimos que se trata del peinado con el que todas las niñas y adolescentes iban a la escuela es porque así es, se trata de una media cola de caballo, el semirecogido ideal para lucir arreglada y elegante, pero que a la vez permite presumir una melena larga y perfecta como la de la intérprete de "One Kiss". Y para conseguir un resultado así de perfecto sólo se necesitan una liga y fijador de cabello.

Lo primero que se tiene que hacer es dividir la melena justo por en medio y levar el cabello hacia atrás, en este paso el pelo no tiene que quedar completamente pegado al cuero cabelludo, por el contrario, el volumen imperfecto ayuda a que el rostro se vea favorecido además que crea el balance perfecto entre lo elegante y lo desenfadado.

Posteriormente sólo hay que tomar dos mechones de cabello por arriba de las orejas y llevarlos hacia la parte alta de la cabeza para unirlos y conseguir la media coleta. Esto permite que el resto de la melena vaya suelta y con el mejor estilo creando la combinación más estilosa; sin embargo, para imponer moda y olvidarse de las ondas suaves que han causado furor desde el verano pasado, el pelo tiene que ir con un lacio impecable como el que presumió Dua Lipa.

Esta idea de peinado la podrás lucir en cualquier ocasión y con todos los tipos de looks, incluyendo aquellos casuales y en los que la formalidad y elegancia son clave para lucir perfecta y glamurosa. ¿Te animarías a revivir tus looks escolares con esta tendencia?, no dudamos que también le dará el toque final a los outfits de colegiala con minifaldas tableadas que tanto furor están causando y que hasta Dua Lipa ha presumido en ocasiones pasadas.

Renueva tu estilo con este peinado. (Foto: IG @dualipa)

