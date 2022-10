Desde Los Ángeles, Eiza González impone moda con impactante vestido rojo de lentejuelas

Eiza González volvió a poner el nombre de México en alto al coronarse no sólo como una de las actrices mexicanas en triunfar en Hollywood, sino también por su excelente gusto a la hora de vestir y es que en cada oportunidad que tiene, ya sea en sus looks más casuales o aquellos elegantes para alfombras rojas, siempre lleva las prendas más sensacionales y con las cuales aparar todas las miradas. Por supuesto, su última aparición pública no fue la excepción y demostró que la seguridad es otra de las claves para lucir bien, en especial cuando se lleva un color tan llamativo como el rojo.

Uno de los eventos más esperados del año se realizó este fin de semana, pues decenas de celebridades, entre ellas Kaia Gerber, Olivia Wilde y Eiza González, se reunieron en el Museo de la Academia de Los Ángeles con motivo de la segunda gala anual del lugar y si bien todas cautivaron con los mejores vestidos y tendencias del momento, una de las más deslumbrantes fue la mexicana, quien apostó por las lentejuelas y el brillo como los protagonistas ideales para imponer moda.

Así causó furor Eiza Gónzalez. (Foto: IG @laquan_smith)

Durante la alfombra blanca del evento, la también cantante cautivó a todos con su belleza y estilo al llevar un impactante vestido rojo de lentejuelas con el que resaltó su figura alta y llena de curvas, además que para lograr la armonía perfecta, lució un escote strapless con el que dejó la parte superior del torso al descubierto para presumir los hombros y brazos como pocas veces. Además, la protagonista de "Ambulancia", agregó un lujoso collar de diamantes de Bulgari para lucir aún más a la moda.

Algo que non pasó desadvertido para nadie es que el vestido repleto de lentejuelas la hizo brillar como nunca y resaltar su silueta, pues además de ser una pieza entallada, tiene muy marcada la cintura para separar el top de la falda larga que es ajustada sólo hasta la cadera y de ahí se crea un efecto visual de unas piernas largas gracias al corte recte y con una pequeña cola también deslumbrante en la parte trasera.

De espaldas, así posó la actriz.(Foto: IG @laquan_smith)

Este icónico vestido que ya se convirtió en una de las prendas más sofisticadas (y recordadas) en sus eventos más importantes pertenece a la firma de moda estadounidense, LaQuan Smith y diseñado por Elizabeth Saltzman. De acuerdo con una serie de fotos compartidas por la marca, la prenda pertenece a la colección primavera-verano 2023 y además de todos los detalles anteriores también se aprecia la espalda al descubierto, por lo que su peinado fue un recogido.

Desde Los Ángeles, Eiza González presumió que su melena siempre da mucho de qué hablar y no importa si es castaña o rubia platinada, con un lacio perfecto o con ondas suaves, o bien, con un chongo bajo como el que lució este fin de semana, pues siempre luce espectacular. Además que un peinado como este permite enmarcar el rostro y que tanto el escote como las joyas de diamantes luzcan como nunca.

SIGUE LEYENDO

Osvaldo Benavides rompe el silencio tras la muerte de dos actores: "Terminamos la película en su honor"

Este es el nuevo corte de pelo de Fey ideal para las mujeres mayores de 40 años

¿Recuerdas a “Fabiruchis”? Esta fue la terrible agresión que vivió Fabián Lavalle hace 15 años