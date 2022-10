Este es el nuevo corte de pelo de Fey ideal para las mujeres mayores de 40 años

La cantante de “Media Naranja”, Fey, icónica cantante en los años 90, sigue arrastrando su éxito 30 años después. Bella como siempre lo fue, compartió en Instagram su nuevo corte de pelo acompañada por un estilista que conoce desde su infancia.

Su pelo ahora luce rubio, pero en un tono más ceniza, distinto al dorado al que nos tenía acostumbrados. Desordenado y en distintas capas que le dan mucho volumen y movimiento para la apertura de esta nueva temporada otoño-invierno. Muy fresca, el nuevo corte de pelo le aporta un marco único a su rostro fresco y simpático.

“Como ven, nuevo look, por Rafa del Prado, que nos conocemos desde que tenía doce años. Cada vez es más esplendoroso, más increíble, siempre a la moda, lo último. Y así me dejó ¿Cómo me ven?” publicaba en la red social Instagram donde cosecha más de 1.2 millones de seguidores.

En cada una de sus apariciones la cantante confirma que el beso que Luis Miguel se atrevió a darle mientras cantaban juntos estuvo más que justificado. Y es que “El Sol” de Mexico no se pudo resistir a la belleza de la rubia que en ese momento se erigía como una de las personalidades musicales más influyentes entre los más jóvenes.

Luis Miguel. Fuente: Instagram @Lmxlm

La generación que supo escucharla hoy encuentra un nuevo referente en la moda. Y es que Fey ha sabido vencer al paso del tiempo con facilidad. De sus recordados comienzos pop con “Azucar amargo” pasó a producciones musicales más influenciadas por la música electrónica. Así sacó su disco Vértigo en 2002 en la que el sintetizador estuvo más que presente gracias a su auge en Europa y a la versatilidad de la artista para renovarse siempre. Debemos estar atentos ante este cambio de look, ya que puede ser la antesala de un nuevo giro musical en su carrera. ¿Ya estas listo para comprar los tickets de un posible concierto?