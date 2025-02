Groenlandia y Panamá. Nuevos Enfrentamientos con China

Donald Trump llega por segunda vez a la presidencia de los EE UU con la espada desenvainada. Regresa a la Casa Blanca con muchas ideas nuevas influenciadas por asesores que van de multimillonarios del “Silicon Valley” a militantes ideológicos de derecha, que no han hecho sino estremecer al mundo entero.

Persistirá, asimismo, en reinstaurar políticas y medidas impuestas en su primer periodo de gobierno derogadas durante el gobierno de Joe Biden, como las referidas al cambio climático, al uso de energías derivadas de fósiles, la cancelación de la participación de los EE UU en la Organización Mundial de la Salud, su menor participación dentro del Tratado del Atlántico del Norte y otros temas relacionados con el comercio mundial.

A diferencia de su primer periodo de gobierno, en el que siempre insistió en una cerrazón económica, ahora plantea desarrollar un fuerte expansionismo, con interés de retomar el control del Canal de Panamá y adquirir en propiedad, o adjudicarse, Groenlandia, nación autónoma dentro del reino de Dinamarca, ambas, zonas estratégicas de primera importancia en el mundo actual.

En el primer caso Trump aduce la creciente injerencia de China en el gobierno del Panamá, al que sedujo, como lo ha hecho en muchos otros países, con propuestas como la de financiar y construir una línea ferroviaria de alta velocidad, un moderno puerto de contenedores al estilo del puerto de Yang Shang, que es uno de los que maneja mas carga del mundo a velocidades impresionantes, y, otras muchas obras, todo lo cual podría tener como objetivo final lograr la concesión portuaria del Canal, como ya lo ha logrado en otros países como El Pireo en Grecia, Haifa en Israel, y mas recientemente, el complejo portuario de Chancay en el Perú.

En el caso de Groenlandia, la isla mas grande del mundo, al noroeste de América del Norte, entre el océano Atlántico y el océano Glacial Ártico, con 2.1 millones de kilómetros cuadrados y una población de alrededor de 60 000 habitantes, Trump manifiesta su interés en obtenerla porque su ubicación es estratégica para la seguridad de los EE UU, además de poseer grandes yacimientos de minerales escasos sin explotar.

Como en el caso del Canal del Panamá, la China de Jinping también ha estado muy activa ante el gobierno de Groenlandia ofreciendo financiamiento y la construcción de tres nuevos aeropuertos, carreteras e infraestructura hidroeléctrica que permitan el mayor desarrollo de la isla vía la atracción de mayores flujos de inversión y turismo, que den mayor dinamismo a su economía.

No obstante que algunos grupos de “inuits”, descendientes de nativos groenlandeses que han vivido por siglos en esa región ártica, ven con “buenos ojos” la participación de inversionistas chinos, tanto el gobierno danés como el norteamericano muestran una creciente preocupación al respecto, pues no sólo pone en riesgo su dominio sobre este estratégico territorio sino también sobre una gran cantidad de minerales, que incluyen vastas reservas de tierras raras, uranio, zinc, titanio, etc.

Al final de cuentas, lo que se deriva de los pronunciamientos del presidente Trump acerca de retomar el Canal de Panamá y adjudicarse la isla de Groenlandia no es solamente su voluntad por extender su territorialidad en el mundo, sino, mas bien, detener el creciente y velado expansionismo Chino a través de la reinstalación de su llamada “Ruta de la Seda”-nombre con el que se conoce desde el siglo XIX la extensa red de rutas comerciales terrestres y marinas abiertas por China desde el S.I-, por muy diversas regiones del mundo, como Asia, África y Europa y que ahora pretende extender hacia Latinoamérica y la región del ártico.

Los propósitos de territorialidad enunciados por Trump durante su toma de posesión chocan directamente con la política expansionista del gobierno chino, lo que agudiza aun mas la relación política entre estos dos países.

POR AGUSTÍN GARCÍA VILLA

ANALISTA POLÍTICO

@TIGRE_AGUILAR_C

MAAZ