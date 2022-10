Eiza González pone fin a los rumores y revela si llegará a Marvel con "Daredevil"

Eiza González sigue sumando éxitos en Hollywood donde conquista con su talento ante las cámaras y arrolladora belleza, motivo por el que surgió con fuerza un rumor de que se sumaría al Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) con la próxima entrega de “Daredevil: Born Again”.

En julio pasado surgió la información de que la actriz, de 32 años, sería parte del elenco en la producción esperada por los fanáticos de los superhéroes; sin embargo, contrario a lo que se pensaría esto provocó una ola de comentarios negativos y el constante acoso de los haters quienes la señalaban de “robar” el papel.

Eiza González niega participación en "Daredevil". Foto: IG @eizagonzalez

Ante esto, la actriz de “Descuida, yo te cuido” decidió compartir un mensaje en su cuenta de Twitter donde aclara que no está fichada para la serie, aunque no descartó que en algún punto de su carrera pueda realizar el papel de una superheroína ya que eso la haría sentir honrada. Mientras tanto, le deseó éxito a quienes sí serán parte del elenco.

"Creo que simplemente voy a quitarme esto de encima porque, primero, me siento confundida por la cantidad de odio que ha generado y, segundo, creo que ahorrará energía a la gente. No, no me han fichado como Elektra en Daredevil. Ya tengo un contrato de exclusividad con la serie ‘3 Body Problem’. De nada”, escribió.

Añadió: “Con suerte, podré interpretar a un superhéroe genial en algún momento de mi carrera y será muy divertido y me sentiría honrada de ser considerada. Mientras tanto, estaré viendo ‘Daredevil’ y enviando todo el amor a ese elenco".

Más de “Daredevil”

“Daredevil” se mantuvo entre las series favoritas del catálogo de Netflix hasta que fue eliminada en 2018, desde entonces surgieron un sinfín de rumores que apuntaban al fin de la historia; sin embargo, todo cambió cuando el actor Charlie Cox apareció en la cinta “Spider-Man: No Way Home” con su papel como el abogado Matt Murdock.

Lo anterior causó gran alboroto entre los fans ya que confirmaría una nueva serie que ahora estaría a cargo de Disney Plus como parte de las novedades de Marvel. Ahora que Eiza González descartó su participación, podría ser la actriz Élodie Yung quien una vez más le dé vida a la villana.

En la cinta de 2003, “Daredevil: El Hombre sin Miedo”, protagonizada por Ben Affleck fue la actriz Jennifer Garner quien dio vida al famoso personaje y hasta ahora se mantiene como una de las actrices favoritas que realizaron el papel.

SIGUE LEYENDO:

Eiza González: 3 looks con los que confirma que los skinny jeans siguen de moda

Eiza González presume abdomen de acero con crop top rosa y ajustados jeans estilo Y2K

Eiza González enciende la red al presumir su figura en un body