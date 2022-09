Eiza González presume abdomen de acero con crop top rosa y ajustados jeans estilo Y2K

Eiza González sigue conquistando Hollywood con su talento y arrolladora belleza que también ha la convertido en un referente de moda, sin embargo, esta vez abandonó su ya conocido estilo elegante con tonos neutros para darle una oportunidad a un look colorido y relajado con el que se despidió del verano.

La actriz de “Descuida, yo te cuido” acaparó los reflectores en su visita a México donde prepara una serie junto a Diego Luna y Gael García titulada “La Máquina”, aunque González no dio detalles de su nuevo proyecto compartió algunos detalles de su visita como aquel en el que disfrutó de una michelada.

Eiza González con un look colorido. Foto: IG @eizagonzalez

González se ha enfocado por completo en su vida profesional y tras una pausa en redes sociales volvió para cautivar a sus más de 7 millones de seguidores, pues le dijo adiós al verano con un atuendo colorido y relajado perfecto para los días de calor antes de las bajas temperaturas del otoño.

La actriz optó por unos pantalones skinny que le brindaron el toque relajado y se ajustaron a su figura para delinearla a la perfección. Lo combinó con un crop top en color rosa con un escote cruzado y la espalda descubierta con el que presumió su diminuta cintura.

Entre sus accesorios destacaron una mascada con detalles en rosa a juego con el sombrero tipo bucket distintivo del estilo Y2K, que no es otra cosa que la nostalgia por la moda y de los 2000 en los que destacó el uso de colores, formas y comodidad.

Eiza González con un estilo Y2K. Foto: IG @eizagonzalez

Estilo Y2K

Aunque durante el verano el estilo Y2K cobró fuerza en TikTok con bailes, música, looks y accesorios llenos de color todo indica que está dispuesto a quedarse para el otoño y fusionarse con otras tendencias de la temporada, como los tonos cálidos.

Celebridades como Dua Lipa no han dudado en llevar a lo grande este estilo que se distingue por las prendas con colores vibrantes, además de los pantalones baggy que gracias a su versatilidad permiten crear una infinidad de looks que no temen mezclar tendencias del pasado y el presente.

Dua Lipa con un estilo Y2K. Foto: IG @dualipa

Esta tendencia ha permitido a las nuevas generaciones conocer algunos de los personajes del cine, la televisión y las caricaturas que marcaron toda una generación, aunque ahora a través de la moda con estampados tanto en prendas transparentes como en aquellas que requieren de un toque de color.

